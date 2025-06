Mondiale per Club: nessun gol nel match inaugurale, l'Al-Ahly ferma Messi

Al-Ahly e Inter Miami non si fanno male nel match inaugurale del Mondiale per Club. L'Hard Rock Stadium ospita uno show musicale, che comprende anche il lancio del nuovo inno della FIFA "Desire" (composto da Laura Pausini e Robbie Williams), poi si parte. Subito pericolosi gli egiziani, che si sono rinforzati con alcuni protagonisti della Nazionale e vanno vicinissimi al vantaggio con Ashour (out per infortunio al 15'). Messi risponde su punizione, ma la grande occasione è per Trezeguet: l'ex Basaksehir saggia i riflessi di Ustari. Il portiere argentino è ancora decisivo su Dari, poi si esalta al 42' parando un rigore: sul dischetto va Trezeguet, ma sente la pressione e si fa ipnotizzare. Nella ripresa, dopo il grande dominio dell'Al-Ahly con un ottimo Zizo, si fa vedere anche l'Inter Miami. Messi sfiora l'esterno della rete dalla distanza, mentre Ustari salva ancora su El Shahat. Nel finale le grandi occasioni sono per gli statunitensi, con Fafà Picault e la grande chance per Falcon: gli egiziani si salvano fortunosamente sulla linea. Spreca El Shahat in ripartenza, poi ecco il fischio finale. Finisce 0-0 la gara inaugurale del Mondiale per Club, con l'Al-Ahly che ha brillato più di Messi e compagni. Per le prime reti occorrerà attendere le prossime gare: alle 18 Bayern-Auckland City, alle 21 Psg-Atletico e poi i match notturni (Palmeiras-Porto e Botafogo-Sounders).