Superbike, Razgatlioglu vince gara-1 a Most, beffato Redding

Toprak Razgatlioglu ha vinto un incredibile duello con Scott Redding nella gara-1 del Mondiale Superbike a Most. In Repubblica Ceca il turco della Yamaha ha piegato il ducatista (che a fine corsa si è lamentato dell'entrata decisiva) all'ultimi giro e si è fatto sotto a Jonathan Rea in classifica generale. Il campione del mondo è caduto due volte, la seconda in maniera pesante e definitiva, mentre era in lotta proprio con Razgatlioglu.