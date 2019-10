Superbike, la Yamaha strappa Razgatlioglu alla Kawasaki 

Adesso è ufficiale: Toprak Razgatlioglu sostituirà Alex Lowes sulla Yamaha del team ufficiale per il prossimo Mondiale Superbike. Fresco di prima vittoria a Magny-Cours, il turco lascia la Kawasaki della squadra di Manuel Puccetti per fare coppia con il riconfermato olandese Michael van der Mark. Razgatlioglu avrebbe dovuto affiancarsi sulla ZX-10RR factory a fianco del "Cannibale" Rea, ma alla fine ha deciso di accettare la proposta Yamaha, anche dopo qualche incomprensione con Akashi alla scorsa 8 Ore di Suzuka..

Toprak Razgatlioglu è il giovane pilota più promettente del Mondiale Superbike e sono felice e orgoglioso di vederlo correre per la Yamaha nel 202 - ha commentato Eric De Seynes, presidente di Yamaha Europa che è responsabile del progetto Sbk - . Al secondo anno in Superbike ha messo in mostra un grande talento e uno spirito da combattente. Abbiamo anche visto in questa stagione che Yamaha ha colmato il divario con i nostri avversari in pista e sono entusiasta di vedere cosa Toprak può fare sulla nostra Yamaha YZF-R1 nel 2020. Con Michael e Toprak penso che l’anno prossimo avremo una delle formazioni più forti e dinamiche sulla griglia del Mondiale".

Vedi anche superbike Superbike, Magny-Cours: Razgatlioglu si ripete, rimonta vincente anche in Superpole Race Vedi anche superbike Superbike: prima gioia per Razgatlioglu