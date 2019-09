Superbike, Magny-Cours: Razgatlioglu si ripete, rimonta vincente anche in Superpole Race

SUPERBIKE

Toprak Razgatlioglu lo ha fatto ancora. Dopo il successo in rimonta di gara-1, il turco si ripete nella Superpole Race della Superbike. Sul circuito francese di Magny-Cours, il pilota della Puccetti Racing, partito dalle retrovie, beffa ancora il campione del mondo Jonathan Rea e lo scavalca a quattro giri dal termine, prima di un finale al cardiopalma. Il nordirlandese arriva secondo davanti all'olandese van der Mark. Quinto Alvaro Bautista.

Come festeggiare al meglio la prima vittoria in carriera? Ottenendo subito la seconda. La filosofia di Toprak Razgatlioglu è semplice e lineare, al contrario della sua esplosività da cavallo di razza. Il pilota della Kawasaki Puccetti Racing non solo è stato il primo turco a trionfare in Superbike, ma si ripete il giorno dopo nella Superpole Race di Magny-Cours, in Francia. Partito dal 16esimo posto a causa di una qualifica infelice, Razgatlioglu dà spettacolo sin dalla prima curva e con un ritmo indiavolato si mette all'inseguimento dei migliori, scalando la classifica giro dopo giro. E dopo sei tornate anche il campione del mondo in carica Jonathan Rea deve far passare il turco, per poi battagliare all'ultimo sangue con l'obiettivo del primo posto. Il nordirlandese ci prova fino alla fine ma si deve arrendere all'esuberanza del 22enne, che partirà così dalla pole position in gara-2, prevista per le 14.

Terzo posto per Michael van der Mark, che si riscatta parzialmente dopo la caduta beffarda in gara-1.

L'olandese chiude davanti alle due Ducati di Chaz Davies e Alvaro Bautista: un binomio, quest'ultimo, sempre più in crisi e lontano da un Mondiale sempre più di Rea. Per quanto riguarda gli italiani, il migliore è Michael Ruben Rinaldi (Ducati), decimo, mentre Marco Melandri è 12esimo su Yamaha. Penultimo Alessandro Del Bianco (Honda).