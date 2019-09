Superbike: prima gioia per Razgatlioglu

Prima vittoria in carriera in Superbike per Toprak Razgatlioglu. Il turco c'è riuscito in Gara-1 a Magny Cours dove ha beffato il campione del mondo Jonathan Rea. Una gara perfetta per il pilota del team Puccetti, che partito dalla 16.esima posizione in griglia, ha trionfato con un sorpasso all'ultimo giro. Sfortuna per van der Mark che è caduto a tre tornate dalla fine quando era in testa. Terzo gradino del podio per Tom Sykes (Bmw) davanti a Baz (Yamaha) e Bautista (Ducati). Caduta per l'altro ducatista Chaz Davies.