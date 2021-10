Superbike, la Honda pesca dal Motomondiale per il 2022: Lecuona e Vierge

NUOVA COPPIA

I due spagnoli, provenienti da MotoGP e Moto2, formeranno la squadra ufficiale al posto di Bautista e Haslam

Saranno Iker Lecuona e Xavi Vierge i due piloti del team ufficiale Honda nel prossimo Mondiale Superbike. La Hrc ha infatti annunciato l'ingaggio dei due spagnoli poco più che ventenni per la stagione 2022. Lecuona, proveniente dalla MotoGP con Ktm, e Vierge, pilota di Moto2, prenderanno il posto di Alvaro Bautista, che torna in Ducati e di Leon Haslam, ancora alla ricerca di una sella.

"L'anno prossimo correrò con HRC nel WorldSBK. Sarà una grande sfida e sono sicuro che mi divertirò molto ma prima di tutto voglio vivere al massimo gli ultimi due appuntamenti di questa stagione. Un grande abbraccio a tutti e grazie per il vostro supporto", le parole di Lecuona. "Sono molto contento di comunicare che nella prossima stagione correrò con il Team HRC nel WorldSBK; per me far parte di HRC è un sogno", ha detto Vierge.

Da parte sua, il team manager di Honda, Leon Camier, ha ringraziato e salutato Haslam: "Nel lavoro che abbiamo svolto insieme abbiamo avuto l'occasione di apprezzare Leon sia come pilota che come persona. Vogliamo ringraziarlo per il grande lavoro fatto, per la sua dedizione e per il grande impegno che ha messo nel nostro progetto e nel nostro team. È stato un piacere lavorare con lui e gli auguriamo tutto il meglio per il futuro".