Bulega fa festa a Cremona: è campione del mondo Superbike

A quattordici anni dall'ultimo trionfo tricolore, con Max Biaggi e l'Aprilia nel 2012, l'Italia torna a festeggiare un pilota campione del mondo in Superbike. Merito di Nicolò Bulega, che ha suggellato a Cremona una stagione da dominatore (26 vittorie su 30 finora) con la Ducati Panigale V4R, firmando un'impresa tutta made in Italy. A Bulega, figlio d'arte, è bastato il secondo posto in gara-2 per chiudere i conti iridati con due round di anticipo. Ora, a 27 anni da compiere tra poco, lo attende la sfida della MotoGP (moto che ha già guidato come sostituto dell'infortunato Marquez nel finale del 2025), dove l'anno prossimo correrà sulla Desmosedici del team VR46. Qui ritroverà il suo grande rivale Toprak Razgatlioglu, che lo aveva battuto dodici mesi fa. Per Bulega, campione anche in Supersport e unico a fare doppietta, si tratterà di un ritorno nel paddock del Motomondiale, avendo gareggiato in Moto3 e Moto2 dal 2015 al 2020.