ROUND BARCELLONA

Lo spagnolo della Ducati vince gara-2 e Superpole Race, battendo entrambe le volte Razgatlioglu. Bene Rinaldi e Locatelli, in difficoltà Rea

Bautista padrone a Barcellona































































Tripletta senza discussione per Alvaro Bautista nel round di Barcellona del Mondiale Superbike. Al Montmelò lo spagnolo della Ducati ha dominato anche gara-2, precedendo Toprak Razgatlioglu con la Yamaha e l'altra Panigale di Michael Rinaldi, capace di lottare con il campione turco e beffato solo all'ultima curva. Kawasaki giù dal podio, con Alex Lowes quarto davanti al caposquadra Jonathan Rea. Alle loro spalle Xavi Vierge con la migliore delle Honda e Andrea Locatelli con la seconda Yamaha ufficiale. Qualche punticino per Axel Bassani e Danilo Petrucci, 11° e 12° con le Ducati private.

Vedi anche superbike Superbike, Bautista domina anche gara-1 al Montmelò In classifica generale Bautista, alla 43.a vittoria in Sbk, vola a quota 236 punti, ben 69 in più del primo degli inseguitori, Razgatlioglu, fermo a 167. Terzo è l'ottimo Locatelli con 133, davanti a un Rea in difficoltà e salito a 100. Prossima tappa a Misano dal 2 al 4 giugno.

SUPERPOLE RACE DOMINATA DA BAUTISTA

La domenica di Bautista si era aperta con un successo, non così comodo come immaginato anche per qualche goccia di pioggia arrivata nel finale, nella Superpole Race. Grande battaglia alle spalle della sua Ducati numero 1, che alla fine ha premiato Razgatlioglu, secondo dopo la caduta di Rea all'inizio dell'ultimo giro. Ottimo terzo il compagno di squadra del turco, Andrea Locatelli, in volata su Lecuona, Lowes, Aegerter, Gerloff, un Rinaldi andato in calando e Vierge.