Maverick Vinales saluta il cugino scomparso a Jerez: "Mostriciattolo, per sempre con noi"

Il giorno dopo la tragedia che ha visto il cugino perdere la vita nella gara della Supersport 300 a Jerez, Maverick Vinales ha espresso tutto il suo dolore in un toccante messaggio social. “Non ci sono parole per questo momento, è stato un duro colpo per la nostra famiglia, ricorderò sempre le sfide che abbiamo avuto in ogni momento con qualsiasi cosa. Sei il nostro mostriciattolo e sarai sempre con noi. Ti mando un bacio enorme ovunque tu sia”, il messaggio del pilota Aprilia per il 15enne dedicato a Dean Berta Vinales.