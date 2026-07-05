Slittino: azzurri in allenamento tra Bressanone e Maranza

05 Lug 2026 - 13:48
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Il direttore tecnico Armin Zoeggeler ha convocato undici componenti del team di Coppa del mondo per l'allenamento che si tiene al palazzo del ghiaccio di Bressanone (Bz) martedì 7 luglio. S tratta di Dominik Fischnaller, Simon Kainzwaldner, Emanel Riedere, Fabian Malleier, Ivan Nagler, Lukas Peccei, Andrea Voetter, Nina Zoeggeler, Annalena Huber, Nadia Falkensteiner e Marion Oberhofer, seguiti dagli allenatori Klaus Kofler e Mattias Schnitzer. Nella stessa giornata e nella successiva giornata di giovedì 9 luglio saranno presenti nello stesso luogo anche i ragazzi del gruppo Junior/YOG con Leon Haselrieder, Philipp Brunner, Manuel Weissensteiner, Leon Hinteregger, Benjamin Oberhuber, Maximilian Winkler, Tamara Oberstolz, Alexandra Oberstolz, Katharina Sofie Kofler, Theresa Maria Seehauser, Johanna Unterkircher e Mirjam Stampfl, con gli allenatori Kevin Fischnaller e Christian Oberstolz. Infine una parte del team YOG si cimenterà a Maranza (Bz) nelle giornate di lunedì 6, martedì 7 e venerdì 10 luglio con Tamara Oberstolz, Mirjam Stampfl e Johanna Unterkirchner. 

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