Caos Senegal, l'ex giocatore Paul Keita accusa Nico Jackson: "Ubriaco durante il Mondiale"

05 Lug 2026 - 14:04
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Nel Senegal, post eliminazione-thriller contro il Belgio, è scoppiato un caso attorno a Nicolas Jackson: Paul Keita, ex giocatore senegalese, lo ha accusato di avere problemi di alcolismo gravi che avrebbero influito sul suo Mondiale. "Jackson durante i Mondiali era talmente ubriaco da non riuscire ad allenarsi" ha affermato. Il centravanti senegalese si è difeso con una storia Instagram, dove ha negato le accuse e risposto a Keita: "Vedo cosa si dice di me. È falso. Non bevo alcolici, non ne ho mai bevuti. Amo troppo questa maglia e rispetto troppo i miei compagni di squadra per comportarmi in modo non professionale". E rivolto al suo accusatore: "Smettila di mentire, idiota. Nessuno sa nemmeno che hai giocato per il nostro paese. Sei un ex giocatore del Senegal e stai mentendo sui giocatori. Concentrati sulla tua carriera invece di dire che bevo alcolici".

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