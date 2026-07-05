Ibra e i complimenti ai giocatori francesi: "Avrei preso 4/5 cartellini rossi e mandato qualcuno in ospedale"

Quel che non ti uccide ti rinforza, si dice, e così, come l'Argentina contro Capo Verde, anche la Francia tira un sospiro di sollievo per aver battuto Paraguay e si gode la sensazione di aver toccato il fondo senza però affogare.
Nello studio post Francia-Paraguay, Zlatan Ibrahimovic ha voluto fare i complimenti ai calciatori francesi per non essere caduti nelle provocazioni degli avversari e di non essersi fatti innervosire dai continui falli: “Oggi la Francia ha mantenuto la calma. Doveva evitare di farsi provocare, e ci è riuscita. Se avessi giocato io questa partita, avrei preso quattro o cinque cartellini rossi e mandato qualcuno in ospedale. Non mi piacciono, ma le provocazioni fanno parte del gioco. La Francia non si è lasciata provocare. La cosa migliore da fare quando si viene provocati è sorridere e non abboccare all'amo, come ha fatto la Francia.”
Un punto su cui ha battuto anche il ct Deschamps, che ha voluto fare i complimenti ai suoi per l'atteggiamento tenuto in campo: "Non critico l'arbitro ma abbiamo finito la partita con tre gialli per noi e nessuno per loro - ha detto -. Non critico il Paraguay, ogni squadra gioca meglio che può, ma avrei evitato gli insulti ricevuti dalla panchina avversaria".