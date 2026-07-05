Pugilato, Roma boxing night: Forte si conferma campione Ebu dei pesi gallo

La 'Roma Boxing Night' svoltasi la notte scorsa al PalaTiziano ha incoronato due campioni italiani e uno europeo. Mauro Forte ha battuto per ko tecnico alla decima ripresa Vincenzo Picardi, bronzo a Pechino 2008, e si è confermato campione Ebu Silver dei pesi gallo, Nel combattimento per il titolo italiano dei medi, Giovanni Rossetti si è imposto con verdetto unanime su Francesco Faraoni, mentre il titolo di campione italiano dei pesi massimi è stato conquistato dall'italo cubano Angelo Morejon, impostosi per ritiro al sesto round di Antonio Carlesimo. La main card si è aperta con la vittoria della campionessa mondiale Ibo dei pesi leggeri Pamela Noutcho Sawa in un incontro sulle sei riprese, battendo al primo round Mahjouba Oubtil. Nella sfida per il titolo italiano di ParaBoxe, Simone Dessì si è confermato campione, battendo lo sfidante Yeffrey Guzman. La serata organizzata dalla Federazione pugilistica italiana in sinergia con The Art of Fighting (Taf) e De Carolis Promotion, ha visto la presenza a bordo ring, tra gli altri, dei presidenti del Coni, Luciano Buonfiglio, e della Fpi, Flavio D'Ambrosi.