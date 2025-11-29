Logo SportMediaset

MOTORI

Wrc, Sebastien Ogier campione del mondo: con il nono titolo eguaglia Loeb

Il pilota francese non smette di stupire e raggiunge il connazionale nel numero di conquiste iridate

29 Nov 2025 - 12:21
© Getty Images

© Getty Images

Sébastien Ogier suona la nona. Nel deserto saudita il francese si consacra campione del mondo rally e porta a nove i suoi titoli iridati Wrc. Il nuovo trionfo del fuoriclasse francese della Toyota è arrivato nonostante abbia saltato tre eventi in questa stagione (Svezia, Kenya ed Estonia). Un risultato che riscrive ancora una volta la storia del WRC, al termine di un weekend ricco di tensione e colpi di scena. Dopo le vittorie del 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 e 2021, Ogier eguaglia il connazionale Sébastien Loeb, che questo fine settimana gareggia per puro divertimento sulle strade del Rallye du Var a bordo di un'Alpine A110. Si tratta, tuttavia, del primo titolo per il suo copilota, Vincent Landais.

ogier
rally
campione del mondo

