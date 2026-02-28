E' morto Sandro Munari, il 'Drago' che dominò i rally al volante delle Lancia

Il Drago vuole però dimostrare le sue doti di pilota e convince Cavallari a farlo entrare nella scuderia Jolly Club di Mario Angiolini che ha stretti rapporti sia con l'Alfa Romeo che con la Lancia. Ed è proprio con la Squadra Corse HF che inizia la sua splendida carriera agonistica. L'esordio lo lega per molti anni alla iconica 'Fulvietta' prima una Coupé e poi una Zagato. Ed è proprio con quest'ultima che conquista nel 1966 il primo posto assoluto nella cronoscalata Pontedecimo-Giovi. Nel 1967 passa alla Fulvia HF e - con il navigatore Luciano Lombardini (poi tragicamente scomparso) al suo fianco inizia la carriera realistica. Nel 1969 vince il Campionato Italiano rally e nel 1972 vince clamorosamente - assieme al navigatore milanese Mario Mannucci - il Rally di Monte-Carlo, battendo uno squadrone di vetture bel più potenti. È la prima vittoria in questa celebre gara per un pilota italiano che aprirà una lunga serie di successi. La 'Fulvietta' cede il passo alla Lancia Stratos, progettata su misura per i rally. Munari la porta subito al successo nell'aprile 1973 al Rally Firestone in Spagna e in settembre all Tour de France Automobile.