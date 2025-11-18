Logo SportMediaset

Motorsport

Ecco la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale che correrà il mondiale

Il mito di Lancia torna a rivevere nella categoria sportiva che più la rappresenta: il Rally. Qui il marchio italiano ha costruito il suo mito dopo aver collezionato ben 11 titoli iridati e aver raccolto pubblico e consensi in giro per il mondo. La Ypsilon Rally2 HF Integrale è una vettura pensata e nata per vincere grazie al suo motore 1.6 litri turbo benzina da 287 CV. Il debutto sarà a inizio 2026 con il Rally di Montecarlo, primo appuntamento del nuovo anno. Il team che correrà sarà invece annunciato prima di Natale

18 Nov 2025 - 13:23
