Addio Sardegna: il Mondiale Rally sbarca a Roma dal 2027

Adesso è ufficiale il Mondiale Rally lascerà la Sardegna per sbarcare a Roma dal 2027. "Con grande orgoglio possiamo annunciare che Roma dal 2027 per quattro anni ospiterà la tappa italiana del mondiale di rally. Un risultato frutto di un lungo lavoro che abbiamo fatto da 3 anni e 10 mesi per valorizzare il rally, il settore automobilistico e per veicolare all'estero l'immagine di una Roma nuova, moderna, affidabile ed efficiente. Sarà un appuntamento di rilevanza mondiale che durerà più giorni e rappresenta un'ulteriore opportunità di crescita per il territorio, con un impatto economico stimato in oltre 100 milioni di euro ogni anno", ha confermato Alessandro Onorato, assessore ai Grandi eventi, sport, turismo e moda, di Roma Capitale.