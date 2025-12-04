Il ginnasta Brugnami dalle Marche al Mondiale di Giacarta

Brugnami ha esordito a Ginnastica in Festa nel 2017, a soli 11 anni. "Entrare in un palazzetto così grande, con così tanti campi e atleti, ti fa capire che non stai solo partecipando a una gara: stai entrando in un mondo. Ho sentito che era il mio posto", spiega l'atleta ricordando quell'esperienza. Non arrivò un podio, ma un insegnamento decisivo: "Non ero salito sul podio- aggiunge Brugnami-. E quella mancanza mi ha dato la spinta per continuare a lavorare. Tutto parte da lì".