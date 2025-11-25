WRC: il Mondiale 2025 si decide nel deserto dell'Arabia Saudita

Dopo tredici appuntamenti in giro per il mondo – tra asfalto, sterrato, fango, neve e nebbia – il Mondiale Rally 2025 si decide all’ultimo respiro. In Arabia Saudita da giovedì 27 a sabato 29 novembre: novità assoluta nel calendario, una pagina bianca da scrivere tra mille incognite. L'unica certezza è Toyota che è già campione del mondo Costruttori. Adesso tocca ai suoi tre uomini giocarsi il Titolo piloti: Elfyn Evans, Sébastien Ogier e Kalle Rovanperä. Tre piloti, tre storie diverse, un solo titolo in palio. Il Campione uscirà da un orizzonte che nessuno conosce davvero. Le prove saudite non hanno precedenti: un mix tra la sabbia veloce del Kenya e lo sterrato tecnico della Grecia, dicono coloro che hanno potuto osservare qualcosa dai pochi riferimenti disponibili. Non esiste memoria, soltanto gli onboard studiati a video, come studenti alla vigilia di un esame. La chiave, per tutti, è una sola: adattarsi in fretta. Un errore, un sasso fuori traiettoria possono ribaltare una stagione intera.