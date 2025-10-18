Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Altri motori
motori

Rally Marocco 2025, morto il pilota portoghese Jorge Brandao

Il pilota portoghese Jorge Brandao, 46 anni, è morto in un incidente durante l'ultima tappa del Rally del Marocco 2025. Preparava la Dakar 2026.

di Redazione
18 Ott 2025 - 10:51

Una tragedia ha colpito il mondo del rally raid: il pilota portoghese Jorge Brandao è deceduto venerdì 17 ottobre 2025 durante l'ultima tappa del Rally del Marocco, evento clou del World Rally-Raid Championship (W2RC). L'incidente, avvenuto a soli 2 chilometri dal traguardo, ha sconvolto la comunità sportiva, lasciando un vuoto profondo tra amici, familiari e colleghi. 

L'Incidente fatale: caduta nelle dune al Km 214

La quinta e ultima tappa del Rally del Marocco si disputava su un percorso cronometrato di 216 km con partenza e arrivo a Erfoud, tra le maestose dune del deserto marocchino. Jorge Brandao, 46 anni, del team Old Friends Rally, stava vivendo la sua seconda partecipazione alla gara. Al chilometro 214, il motociclista è caduto tra le dune, in un tratto notoriamente insidioso.

Secondo il comunicato ufficiale degli organizzatori: "È stato prontamente soccorso dai medici e caricato a bordo di un elicottero sanitario che lo ha trasportato all'ospedale di Erfoud, dove purtroppo è deceduto alle 13:55". Brandao era 48º in classifica generale e secondo tra i veterani al via della tappa, dimostrando grinta e determinazione fino all'ultimo.

La Federazione Internazionale di Motociclismo (FIM) ha espresso il suo cordoglio: "La FIM è addolorata nel confermare la scomparsa del pilota portoghese Jorge Brandao in seguito al tragico incidente". Anche il presidente portoghese Marcelo Rebelo de Sousa ha reso omaggio: "Piango la morte tragica del pilota motociclista Jorge Brandao, presentando le condoglianze alla famiglia, agli amici e a tutta la squadra Old Friends Rally".

Chi era Jorge Brandao: imprenditore e appassionato di rally

Jorge Brandao non era solo un pilota, ma un imprenditore di Arouca, in Portogallo, con una grande passione per l'enduro e i rally raid. Nel 2024 aveva debuttato al Dakar come copilota dello spagnolo Carlos Vento in un buggy T3, ma l'esperienza si era interrotta per ritiro nella seconda tappa a causa di problemi di salute del compagno.

Per prepararsi al debutto in moto alla Dakar 2026, Brandao aveva corso la Baja Aragón, il Rally di Portogallo e, appunto, il Rally del Marocco 2025. La sua dedizione era evidente: "Stava vivendo il sogno di competere da solo in moto", ricordano i compagni di squadra. La sua morte prematura, a due passi dal completamento della gara, rende l'episodio ancora più straziante.

Il cordoglio del mondo del rally e le condoglianze ufficiali

L'intera carovana del Rally del Marocco si è fermata per onorare la memoria di Brandao. Gli organizzatori hanno esteso "le più sincere condoglianze alla famiglia e ai suoi cari". Nel frattempo, la gara è proseguita, con lo spagnolo Tosha Schareina (Honda) che ha conquistato la vittoria nella categoria moto, battendo l'australiano Daniel Sanders (KTM).

Tragedia al Rally del Marocco 2025: muore Jorge Brandao

1 di 9
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

rally
marocco
2025
jorge brandao
incidente

Ultimi video

01:37
Dacia svela Hipster Concept

Dacia svela Hipster Concept

00:14
Sabato pomeriggio ritorna Drive Up

Sabato pomeriggio ritorna Drive Up

01:25
Geely svela Starray

Geely svela Starray

02:20
Audi SQ6 Sportback e-tron

Audi SQ6 Sportback e-tron

00:15
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

01:30
WRC Rally Europa Centrale

WRC Rally Europa Centrale

01:25
Rolls-Royce Cullinan Cosmos

Rolls-Royce Cullinan Cosmos

01:22
Nuovo KGM Torres

Nuovo KGM Torres

01:13
Fratelli Marquez, una sfida particolare

Fratelli Marquez, una sfida particolare

01:35
Nuova Ferrari Elettrica

Nuova Ferrari Elettrica

01:10
Tutte le novità del Gruppo Stellantis in mostra

Tutte le novità del Gruppo Stellantis in mostra

00:59
Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

01:29
Omoda-Jaecco, ecco il Super Hybrid System

Omoda-Jaecco, ecco il Super Hybrid System

01:29
Omoda-Jaecco, ecco il Super Hybrid System

Omoda-Jaecco, ecco il Super Hybrid System

01:22
Nuova Audi Q3

Nuova Audi Q3

01:37
Dacia svela Hipster Concept

Dacia svela Hipster Concept

I più visti di Rally

Addio Sardegna: il Mondiale Rally sbarca a Roma dal 2027

Tragedia al Rally del Marocco 2024: muore il motociclista Frédéric Baudry

Rovanpera profeta in patria nel Rally di Finlandia: Toyota come la Lancia, Tanak perde la testa

Countdown Rally Roma Capitale, stella di bronzo per Max Rendina

Tragedia al Rally Marocco: Brandao muore a 2 km dal traguardo

Tragedia al Rally del Marocco 2025: muore Jorge Brandao

Notizie del giorno
Vedi tutti
Lamine Yamal
10:57
Lamine Yamal smette di firmare autografi: accordo esclusivo per merchandising
10:51
Tragedia al Rally Marocco: Brandao muore a 2 km dal traguardo
10:51
Tragedia al Rally del Marocco 2025: muore Jorge Brandao
Lewis Hamilton
10:10
F1, Hamilton: "Qualifiche difficili, in gara serve approccio migliore"
10:09
Terim: "Milan da scudetto, la Fiorentina uscirà dalla crisi"