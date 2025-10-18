Rally Marocco 2025, morto il pilota portoghese Jorge Brandao

Secondo il comunicato ufficiale degli organizzatori: "È stato prontamente soccorso dai medici e caricato a bordo di un elicottero sanitario che lo ha trasportato all'ospedale di Erfoud, dove purtroppo è deceduto alle 13:55". Brandao era 48º in classifica generale e secondo tra i veterani al via della tappa, dimostrando grinta e determinazione fino all'ultimo.