Il Fast Cross spegne le luci per la super sfida Herlings-Webb con i big mondiali e italiani

Arsago Seprio è pronta a riaccendere i motori per una nuova edizione del Fast Cross, in quello che si preannuncia come un fine settimana imperdibile per gli appassionati, ricco di novità e gare emozionanti. La prima news riguarda il passaggio dalla versione “by Night” a quella diurna, fattore che porta la manifestazione ad essere programmata su due giorni, nel weekend del 10/11 ottobre, quando ad essere protagonisti saranno le stelle del cross internazionale, pronti a sfidarsi in uno degli eventi più attesi dell’intera stagione agonistica.
La giornata del sabato si aprirà con le prove libere in programma nella mattinata, mentre nel pomeriggio inizieranno i primi “1VS1” dei mini, che lasceranno spazio all’attesa Super Pole dei big, prima di chiudere con la Last Chance Qualifier. I motori torneranno a far vibrare il cuore degli appassionati il giorno seguente, in un turbinio di manche e momenti ad alto tasso adrenalinico. Dopo i warm-up della mattina, sarà il momento dei Triple Crown, che sostituisce la tradizionale manche unica con tre Main Event consecutivi. Per primi ci saranno i “Mini Fast 85” a seguire 125, per poi avere i PRO con la classe OPEN (450 e 250). Quest’ultimi scenderanno di nuovo in pista alle ore 11:50, quando scatterà il primo Triple Crown, mentre alle 14:00 prenderà il via la cerimonia d’apertura. Una domenica densa di momenti spettacolari come l’imperdibile “1VS1 OMEC FAST CHALLENGE” della classe regina, programmato per le 14:20, a cui succederà l’ultima Finale dei mini, sino al Triple Crown Main Event fissato per le 16:30, che decreterà il nuovo King of Fast Cross.
Il parterre di campioni presenti è degno di un Campionato del mondo e annoterà dietro al cancelletto di partenza fuoriclasse di calibro internazionale. I nomi più attesi sono quelli di Jeffrey Herlings e Cooper Webb, punti di riferimento da una parte all’altra dell’oceano, desiderosi di dare vita ad un duello memorabile tra la scuola europea e quella americana. L’olandese ha da poco conquistato il Titolo della MXGP al termine di un’annata esaltante, portandosi a quota sei per numero di successi iridati, e vuole confermare lo status di dominatore anche sul suolo italiano. L’americano, tre volte campione Supercross 450 e capitano della spedizione USA al Motocross delle Nazioni di quest’anno, nel 2026 si è piazzato terzo nel Campionato Indoor e cercherà di chiudere la stagione con un successo di assoluto prestigio. La concorrenza sarà comunque di prim’ordine e potrà contare sul francese Tom Vialle, quarto assoluto nel Mondiale MXGP, nonché due volte iridato nella MX2 e con altrettanti Titoli all’attivo nel Supercross 250 East Coast. La compagine transalpina potrà annoverare anche Cedric Soubeyras, vincitore del Fast Cross 2024, intenzionato a mettersi ancora in evidenza su un tracciato a lui congeniale. L’onore azzurro sarà invece tenuto alto da Andrea Adamo. Il pilota siciliano, dopo aver messo in bacheca il Mondiale MX2 nella stagione 2023, quest’anno ha esordito nella classe regina con un brillante quinto posto finale, risultato che lo ha collocato tra i piloti di riferimento della 450. La pattuglia tricolore potrà contare inoltre su Alberto Forato e Mattia Guadagnini che, nonostante qualche acciacco patito nel corso dell’annata, hanno confermato di non voler mancare all’appuntamento. Da rimarcare anche la partecipazione del belga Liam Everts, quarto nel Mondiale MX2, che proverà a seguire le orme del padre Stefan, vincitore in due occasioni ad Arsago Seprio, nel 1993 e 1999. Vi sarà, infine, la presenza dello sloveno Jan Pancar, Campione Italiano 2026 Pro Prestige MX1, e del team Maddii Racing Honda - ABF Italia, che schiererà il suo terzetto al completo, con Nicolò Alvisi e Maxime Grau pronti a dare filo da torcere ai rivali.
Spazio anche per i giovani talenti delle classi MXJ85 e MXJ125, che torneranno in azione per offrire uno show avvincente sotto lo sguardo attento dei giganti del Mondiale. Questi talentuosi ragazzi avranno a disposizione lo stesso format dei top rider, fattore che permetterà loro di trovare ulteriori stimoli per cercare di lasciare il segno. Da tenere d’occhio saranno i fratelli Edoardo e Pietro Riganti, già capaci di imporsi nel biennio 2023/2024 in queste categorie e pronti a suonare la carica per tornare sul gradino più alto del podio.
Il tracciato sarà tirato a lucido in ogni suo punto, al fine di rendere le gare ancora più avvincenti già a partire dallo start. Vi sarà infatti un nuovo cancelletto di partenza, che potremo apprezzare al completo con 30 piloti complessivi, posizionato nella parte alta dell’impianto. Le whoops sono state sostituite con una sezione di doppi salti con doppie traiettorie e un lungo rettilineo di 90 metri caratterizzato da wave mozzafiato completeranno al meglio i 1300 metri del circuito di Arsago Seprio denominato “FAST CROSS”.
Lo show non sarà però concentrato solo in pista. Nel corso del fine settimana si svolgeranno varie sessioni dedicate ai “Public meeting”, presso il Meet & Green. Una serie di momenti da non mancare, dedicato alla sessione autografi, che permetterà al pubblico di poter incontrare da vicino i campioni presenti. Tornerà inoltre il Freestyle: uno spazio dedicato alle spettacolari esibizioni di alcuni tra i migliori esponenti della categoria, in un mix di evoluzioni capaci di rendere ancora più infuocata l’atmosfera. Il tutto completato da musica live in grado di accompagnare ogni fase con il giusto sound.
Sono infine disponibili le prevendite su Mailticket (nella sezione SPORT). Il sabato sarà dedicato alle famiglie con un prezzo del biglietto di €15 per gli adulti e gratuito per i bambini fino a 12 anni. L’apertura dei cancelli al pubblico è fissata per le ore 9:30 in ambedue le giornate, per quello che sarà un weekend frizzante e tutto da vivere, fatto di passione e adrenalina pura. Un evento in grado di sorvolare il contesto sportivo e di unire tra di loro generazioni diverse, tutte connesse da quell’insieme di sensazioni uniche che solo il FastCross sa regalare.