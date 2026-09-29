Il Fast Cross spegne le luci per la super sfida Herlings-Webb con i big mondiali e italiani

Il parterre di campioni presenti è degno di un Campionato del mondo e annoterà dietro al cancelletto di partenza fuoriclasse di calibro internazionale. I nomi più attesi sono quelli di Jeffrey Herlings e Cooper Webb, punti di riferimento da una parte all’altra dell’oceano, desiderosi di dare vita ad un duello memorabile tra la scuola europea e quella americana. L’olandese ha da poco conquistato il Titolo della MXGP al termine di un’annata esaltante, portandosi a quota sei per numero di successi iridati, e vuole confermare lo status di dominatore anche sul suolo italiano. L’americano, tre volte campione Supercross 450 e capitano della spedizione USA al Motocross delle Nazioni di quest’anno, nel 2026 si è piazzato terzo nel Campionato Indoor e cercherà di chiudere la stagione con un successo di assoluto prestigio. La concorrenza sarà comunque di prim’ordine e potrà contare sul francese Tom Vialle, quarto assoluto nel Mondiale MXGP, nonché due volte iridato nella MX2 e con altrettanti Titoli all’attivo nel Supercross 250 East Coast. La compagine transalpina potrà annoverare anche Cedric Soubeyras, vincitore del Fast Cross 2024, intenzionato a mettersi ancora in evidenza su un tracciato a lui congeniale. L’onore azzurro sarà invece tenuto alto da Andrea Adamo. Il pilota siciliano, dopo aver messo in bacheca il Mondiale MX2 nella stagione 2023, quest’anno ha esordito nella classe regina con un brillante quinto posto finale, risultato che lo ha collocato tra i piloti di riferimento della 450. La pattuglia tricolore potrà contare inoltre su Alberto Forato e Mattia Guadagnini che, nonostante qualche acciacco patito nel corso dell’annata, hanno confermato di non voler mancare all’appuntamento. Da rimarcare anche la partecipazione del belga Liam Everts, quarto nel Mondiale MX2, che proverà a seguire le orme del padre Stefan, vincitore in due occasioni ad Arsago Seprio, nel 1993 e 1999. Vi sarà, infine, la presenza dello sloveno Jan Pancar, Campione Italiano 2026 Pro Prestige MX1, e del team Maddii Racing Honda - ABF Italia, che schiererà il suo terzetto al completo, con Nicolò Alvisi e Maxime Grau pronti a dare filo da torcere ai rivali.