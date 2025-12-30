A scuola di motorsport con Racing Physique Academy

Presentato a Milano un protocollo scientifico per la preparazione fisica, mentale e manageriale dei campioni di domanidi Stefano Gatti
Se fino ad una ventina d'anni fa la preparazione fisica e quella mentale erano largamente disattese da parte dei piloti delle due e delle quattro ruote... con un motore in mezza, oggi questa lacuna può dirsi colmata da parte di chi scende in pista stringendo tra le mani en volante o un manubrio. E se a partire dai primi anni di questo secolo arrivare al momento di salire in macchina oppure in moto preparati e pronti era il pensiero fisso - non a caso - dei migliori - al giorno d'oggi non esiste pilota che non sia anche una atleta e che faccia a meno - e non solo tra i professionisti - di mental coach e preparatore atletico. Il passo successivo è quello proposto da un'iniziativa tutta italiana a carattere propriamente scientifico, presentata recentemente a Milano.
Quando si dice il physique du rôle: talento puro e coraggio da vendere fanno la differenza ma non bastano più per avere successo nel mondo dei motori. Racing Physique Academy (RPA), l’accademia dedicata alla preparazione fisica specifica per piloti e appassionati di motorsport, ha lanciato un nuovo progetto pensato per supportare la performance e la sicurezza di chi guida su pista o su strada, che implica l'adozione in esclusiva di un innovativo protocollo scientifico di preparazione atletica per piloti delle due e delle quattro ruote. Con Racing Physique Academy nasce di fatto in Italia il primo programma dedicato ai piloti professionisti e ai rookies che puntano ad emergere e ad eccellere nelle competizioni a due e quattro ruote ma - ed è questo un dettaglio tutt’altro che secondario - non solo a loro. Il protocollo è aperto anche a manager e aziende, con un’estensione corporate attraverso la partnership con Activation Human Lab che punta a portare il metodo RPA nelle aziende e nella formazione manageriale. Il progetto prevede percorsi personalizzati e test avanzati sviluppati in esclusiva in collaborazione con l'Università di Pavia per l'ottimizzazione della performance. Si tratta di un'opportunità unica per giovani talenti: sono a disposizione infatti dieci posti gratuiti per altrettanti piloti emergenti. Le candidature sono aperte fino a marzo 2026.
L'iniziativa è stata presentata ufficialmente giovedì 11 dicembre scorso presso la Albert School di via Tortona 56 a Milano da Stefano Ledda, Founder di RPA (Racing Physique Academy) alla presenza di Luca Correale, Ricercatore e Responsabile dello Human Locomotion Lab e del Master in Gestione Individualizzata dell'Atleta nel Motorsport dell'Università di Pavia, Stefano Sammarco, Amministratore Delegato di NLS (Never Lag Skills), e Alessandro Castelli, People&Organizational Development Advisor e Founder di AHL (Activation Human Lab).
Il progetto nasce da oltre dieci anni di esperienza di Stefano Ledda nella preparazione di piloti di livello internazionale e rappresenta l'evoluzione dalla fisioterapia e preparazione atletica personalizzata, alla creazione di un vero e proprio hub di alta formazione per piloti dove convergono corpo, mente, prevenzione e utilizzo dei dati, grazie alla sinergia con l'Università e le altre realtà coinvolte.
“Abbiamo costruito un protocollo che assicuri ai piloti la possibilità di crescere, allenarsi e prepararsi con metodo. Un luogo che unisce l'esperienza del paddock alla scienza della performance, ha spiegato Ledda, sottolineando che RPA non è solo un centro tecnico, ma una comunità di crescita per atleti e professionisti del motorsport. La collaborazione con l'Università di Pavia garantisce un approccio scientifico-tecnologico innovativo che coniuga ricerca, applicazione e misurazione. Il nostro obiettivo comune è applicare la ricerca scientifica non solo per migliorare le prestazioni, ma anche per proteggere la salute e la carriera dei piloti nel lungo periodo”, ha dichiarato Luca Correale, Responsabile dello Human Locomotion Lab dell’Università di Pavia.
Il protocollo prevede un’analisi completa dello stato di fitness del pilota e integra numerose valutazioni avanzate. I dati raccolti comprendono misurazioni come il consumo di ossigeno durante l’esercizio, il metabolismo basale, la composizione corporea, i test di mobilità articolare (cervicale, arti superiori e tronco), l’analisi della camminata, le prove di equilibrio e i test di forza isometrica massimale per arti inferiori, superiori e per i muscoli del collo.
Dai risultati delle prove viene sviluppato un programma completamente personalizzato per ciascun pilota, comprensivo di rivalutazioni intermedie, che interviene su più livelli: allenamento fisico, supporto medico-alimentare e coaching psicologico.
“La preparazione fisica è fondamentale per raggiungere l’eccellenza nel motorsport", sottolinea Luca Correale dell’Università di Pavia. “Il nostro protocollo nasce dalla collaborazione con RPA, con la quale abbiamo identificato e personalizzato le necessità di valutazione fisica su piloti di specialità e di categorie diverse, garantendo standard di misurazione coerenti con la letteratura scientifica esistente. Inoltre, questa collaborazione apre allo sviluppo di studi di ricerca mirati e applicati nel settore, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze dei preparatori atletici nel motorsport”.
Il percorso non si limita a offrire servizi come palestra, centro fisioterapico, preparazione mentale e consulenza nutrizionale: ciò che rende unico l’approccio di RPA è l’integrazione di queste competenze in un protocollo strutturato, basato su dati esclusivi raccolti in collaborazione con l’Università di Pavia. Una combinazione che consente di monitorare l’atleta in modo continuativo e di adattare la preparazione su basi scientifiche, diventando un riferimento per i piloti in Italia.
SELEZIONE APERTA: DIECI POSTI GRATUITI PER GIOVANI TALENTI DEL MOTORSPORT
Il progetto RPA si arricchisce anche della collaborazione strategica con Never Lag Skills (NLS), società di consulenza e management specializzata nel supporto alle imprese e ai professionisti dello sport. NLS porta nel progetto una competenza fondamentale: la tutela manageriale e contrattuale dei piloti, accompagnandoli nella gestione dei rapporti con gli sponsor, negli aspetti legali e nella progettualità di crescita professionale.
“Il nostro ruolo è accompagnare i piloti lungo tutto il percorso, assicurando che siano protetti e supportati in ogni fase della loro carriera. Il supporto non è solo tecnico-atletico, ma manageriale a 360 gradi”, ha spiegato Stefano Sammarco, Amministratore Delegato di NLS, sottolineando che la sponsorizzazione rappresenta un pilastro per garantire continuità non solo nella crescita atletica e fisica, ma anche a livello contrattuale e formativo.
In occasione del lancio, RPA e NLS hanno annunciato un’opportunità straordinaria per i giovani talenti del motorsport: fino a domenica 1. marzo 2026, dieci piloti emergenti potranno candidarsi per accedere gratuitamente al protocollo completo di preparazione atletica sviluppato con l’Università di Pavia. Il recruitment è rivolto a giovani piloti che aspirano a diventare professionisti e desiderano beneficiare di un approccio scientifico alla performance, con tutela manageriale integrata. Per candidarsi alle selezioni, è sufficiente accedere all'apposita sezione del sito di Racing Physique Academy e compilare il modulo di iscrizione entro il 1° marzo 2026.
DAL PADDOCK AL BUSINESS: L’APPROCCIO POSITIVO ALLA PERFORMANCE COME LEVA DI CRESCITA PER MANAGER, TEAM, IMPRENDITORI E NUOVE GENERAZIONI
Il lancio milanese del progetto ha segnato l’inizio ufficiale della partnership tra Activation Human Lab (AHL) e RPA, la prima nel suo genere in Italia. L’obiettivo è offrire alle aziende un nuovo modello di benessere organizzativo completo, ispirato allo sport ma progettato per la vita reale delle organizzazioni. La collaborazione nasce per mettere in dialogo sport e impresa attraverso una visione moderna della performance umana integrata: quello che conta non è solo il livello agonistico dei piloti, ma l’equilibrio tra energia, focus, recupero, collaborazione e cultura del team, gli stessi principi che permettono agli atleti di mantenere prestazioni sostenibili nel tempo. I modelli utilizzati nel mondo delle corse vengono reinterpretati in chiave organizzativa, diventando strumenti concreti di sviluppo manageriale, di leadership e di wellbeing aziendale, utili non solo per manager e team, ma anche per le nuove generazioni che entrano oggi nel mondo del lavoro.
“La partnership con RPA rappresenta una visione innovativa del benessere aziendale”, afferma Alessandro Castelli, People&Organizational Development Advisor e Founder di Activation Human Lab. “Portiamo nelle aziende non la performance estrema, ma le logiche che la rendono possibile: gestione dello stress, preparazione mentale, equilibrio e cura delle proprie energie. È un concetto di wellbeing di nuova generazione, in cui performance e salute convivono”.
Il metodo si concretizza in percorsi integrati e personalizzati che combinano coaching, formazione, wellbeing e sviluppo della leadership. Lo sport non è un’attività a sé, ma un linguaggio che accelera il lavoro sui processi, sulle dinamiche interne e sulla crescita delle persone - incluse le nuove generazioni. Non si tratta solo di un semplice team building: è un percorso di sviluppo organizzativo che utilizza lo sport per rafforzare la cultura, la collaborazione e le energie personali, generando un cambiamento reale e sostenibile. Ogni percorso viene progettato in modo tailor-made, sulla base della cultura, delle esigenze e della maturità organizzativa dell’impresa.
“Il nostro obiettivo non è portare le imprese in pista, ma aiutarle a costruire la propria cultura della performance e del benessere”, conclude Castelli. “Lo sport ci insegna che ogni risultato nasce dall’equilibrio tra preparazione, fiducia e collaborazione. Ed è attraverso questo mix di elementi - sport, coaching, organizzazione e cura delle energie – che vogliamo accompagnare le aziende verso un benessere organizzativo a 360 gradi”.
Racing Physique Academy (RPA)
Fondata da Stefano Ledda, Racing Physique Academy (RPA) è un’accademia dedicata alla performance fisica e alla preparazione atletica specifica per gli appassionati di motorsport, motociclisti e rider. L’obiettivo di RPA è offrire programmi di allenamento su misura che migliorino le prestazioni, la resistenza, l’agilità e la sicurezza di chi pratica guida su pista o su strada, partendo da una preparazione fisica professionale e scientificamente strutturata. Grazie a un team di professionisti del fitness e del conditioning, RPA propone percorsi personalizzati - pensati per piloti amatoriali, agonisti o semplici appassionati - capaci di rispondere alle esigenze del corpo in fase di guida: potenziamento muscolare, resistenza, coordinazione, mobilità articolare e prevenzione degli infortuni. L’approccio di Racing Physique Academy combina competenze tecniche e conoscenza del mondo motorsport con l’attenzione al benessere e alla preparazione fisica individuale, per trasformare la passione per i motori in una performance consapevole e sicura.
Human Locomotion Lab (LOCOLAB)
Luca Correale è Responsabile dello Human Locomotion Lab (LOCOLAB) e del Master in Gestione individualizzata dell’Atleta nel Motorsport (GAM) dell’Università di Pavia. Le attività di ricerca del LOCOLAB si focalizzano sull'analisi avanzata del movimento umano, con applicazioni che spaziano dal campo dello sport al campo rieducativo-patologico. Inoltre, integra le attività di ricerca e didattica del Master GAM, il primo Master universitario in Italia dedicato alla preparazione atletica nel motorsport. Un percorso formativo unico con lo scopo di formare specialisti nell'allenamento e nella gestione integrata del pilota, attraverso un programma che comprende: i determinanti fisiologici, psicologici e biomeccanici della guida ad alte prestazioni, le principali problematiche muscoloscheletriche degli sport motoristici e le metodologie di valutazione della condizione fisica, del sonno, del recupero e la programmazione di allenamento sport-specifica sulle esigenze individuali dell’atleta.
Never Lag Skills (NLS)
La Never Lag Skills (NLS) è una società di consulenza e management con sede a Casalecchio di Reno, vicino Bologna. Si focalizza sull’offerta di supporto strategico a imprese e professionisti, in particolare in ambito sportivo e gestionale. L’azienda si distingue per l’approccio personalizzato e la capacità di accompagnare i propri clienti nella crescita, fornendo consulenze che vanno dalla gestione operativa fino alla pianificazione a lungo termine. In pratica, è una realtà che punta molto sull’innovazione nel management sportivo e imprenditoriale, mettendo al centro competenze mirate e un approccio su misura. NLS collabora attivamente con RPA. Questa sinergia consente a NLS di offrire un supporto ancora più completo ai propri clienti, integrando l’aspetto manageriale con quello della preparazione atletica. In questo modo, i professionisti seguiti da NLS possono contare su un approccio a 360 gradi, dalla gestione della carriera fino alla loro forma fisica ottimale.
La presenza di sponsor è una componente fondamentale in questo settore. Gli sponsor non sono solo legati alla singola società come NLS, ma rappresentano un pilastro per l’intero ambito del motorsport e della preparazione professionale. È grazie al loro contributo che i piloti possono mantenere una continuità non solo nella crescita atletica e fisica, ma anche a livello contrattuale e formativo.
Activation Human Lab (AHL)
Fondata da Alessandro Castelli, Activation Human Lab è un metodo integrato di consulenza, coaching e sviluppo organizzativo pensato per trasformare la “giungla aziendale” in un terreno fertile di crescita umana e professionale. Nasce dalla convinzione che la vera leva strategica non siano solo i processi, ma le persone, le relazioni e la cultura interna. Per questo Activation Human Lab unisce in un’unica regia: cultura organizzativa, comunicazione interna ed esterna, welfare, wellbeing, politiche di benessere organizzativo a 360 gradi, employer branding e formazione continua. Accanto alle leve HR, il metodo include anche competenze di organizzazione aziendale, ESG e sostenibilità, workplace strategy e progettazione di ambienti di lavoro più sani, inclusivi e produttivi - perché i luoghi, i comportamenti e il modo di comunicare incidono direttamente su performance e motivazione. L’obiettivo è aiutare imprenditori e manager a costruire team coesi, motivati e resilienti, migliorando coinvolgimento, fiducia e risultati e riducendo turnover e inefficienze interne. Grazie a competenze multidisciplinari - HR, strategia, coaching, comunicazione, sostenibilità, mentalità sportiva - Activation Human Lab agisce come una vera palestra per le organizzazioni: potenzia soft skills, sviluppa leadership consapevole e promuove modelli di lavoro sostenibili e moderni. Activation Human Lab non “gestisce risorse”: attiva competenze, allinea cultura e comportamenti, crea valore. Perché oggi non basta sopravvivere: bisogna evolvere.