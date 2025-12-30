A scuola di motorsport con Racing Physique Academy

Quando si dice il physique du rôle: talento puro e coraggio da vendere fanno la differenza ma non bastano più per avere successo nel mondo dei motori. Racing Physique Academy (RPA), l’accademia dedicata alla preparazione fisica specifica per piloti e appassionati di motorsport, ha lanciato un nuovo progetto pensato per supportare la performance e la sicurezza di chi guida su pista o su strada, che implica l'adozione in esclusiva di un innovativo protocollo scientifico di preparazione atletica per piloti delle due e delle quattro ruote. Con Racing Physique Academy nasce di fatto in Italia il primo programma dedicato ai piloti professionisti e ai rookies che puntano ad emergere e ad eccellere nelle competizioni a due e quattro ruote ma - ed è questo un dettaglio tutt’altro che secondario - non solo a loro. Il protocollo è aperto anche a manager e aziende, con un’estensione corporate attraverso la partnership con Activation Human Lab che punta a portare il metodo RPA nelle aziende e nella formazione manageriale. Il progetto prevede percorsi personalizzati e test avanzati sviluppati in esclusiva in collaborazione con l'Università di Pavia per l'ottimizzazione della performance. Si tratta di un'opportunità unica per giovani talenti: sono a disposizione infatti dieci posti gratuiti per altrettanti piloti emergenti. Le candidature sono aperte fino a marzo 2026.