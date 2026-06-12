l'intervista

La prima Le Mans di Doohan: "Che emozione, sono pronto"

Il terzo pilota Haas F1: "Una nuova esperienza, l'endurance una buona possibilità per il mio futuro"

di Simone Redaelli
12 Giu 2026 - 00:08
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Sergey Savrasov for Nielsen Racing

© Sergey Savrasov for Nielsen Racing

La prima Le Mans non si scorda mai. Jack Doohan lo scoprirà a breve: "Sono davvero entusiasta, è la mia prima 24 ore e correre qui a Le Mans è qualcosa di speciale. Che emozione, non vedo l'ora di correre".

Da Monaco, dove era impegnato in F1 come terzo pilota Haas, al circuito de La Sarthe. Una settimana intensa per il 23enne australiano che si affaccia a un mondo nuovo al volante della LMP2 di Nielsen Racing: "È una macchina fantastica, divertente da guidare; siamo più veloci nella maggior parte delle curve a media e alta velocità rispetto alle hypercar, ovviamente un po' più lenti in uscita di curva senza l'ibrido, che offre potenza extra. E' ovviamente uno stile di guida completamente diverso da quello a cui sono abituato".

© Sergey Savrasov for Nielsen Racing

© Sergey Savrasov for Nielsen Racing

Subito un buon feeling e terzo posto in qualifica: "L'obiettivo per la gara è innanzitutto assicurarmi che i miei stint siano solidi, voglio dimostrare di avere un buon potenziale. Chiaramente l'obiettivo finale è vincere, ma se facciamo bene tutte le cose che sono sotto il nostro controllo, dovremo essere contenti".

Rispetto alla F1, una gara endurance richiede una preparazione diversa: "Mi sento in ottima forma, ho avuto più tempo a casa e questo mi ha permesso di prepararmi bene. Ho lavorato tanto anche il simulatore e ho dovuto svolgere delle sessioni necessarie per ottenere l’idoneità alla guida. Sono pronto".

La notte per Jack Doohan è una grande novità: "La notte è sicuramente dura, ma non direi che sia una sfida difficile, direi solo che le variabili sono davvero tante. Sarà un problema la gestione del traffico, con tante
auto diverse a velocità diverse, e poi il fatto che di notte si tendono a vedere piloti di livello bronzo o più
amatoriali con meno visibilità, rendo più complicato sorpassare in sicurezza. Riuscirò a dormire un po'? Ci proverò, anche se non sembra che sarà facile. Cercherò di ricaricare le batterie quando non sarò in macchina".

L'obiettivo è quello di riconquistare un sedile da titolare in Formula 1, ma correrà la 24 Ore di Le Mans è una grande opportunità: "Hypercar in futuro? Perché no? Può essere sicuramente una soluzione interessante per me. Ovviamente il livello delle gare è altissimo: alcuni dei migliori piloti sono arrivati qui. Non vedo l'ora di scoprire cosa mi riserva il futuro".

Ultimi video

01:21
La Formula 1 incontra il rally

La Formula 1 incontra il rally

01:42
Opel Mokka Gse Rally

Opel Mokka Gse Rally

01:11
imola

Il Red Bull Kingdom of Speed mette le ali a Imola

00:28
MCH INCIDENTE MONZA GTWC 31/5 MCH

Disastro a Monza alla partenza del GT World Challenge

00:38
CLIP HAMILTON E LECLERC SU FERRARI LUCE

Leclerc e Hamilton guidano la Ferrari Luce

05:18
LA FERRARI DAL PAPA 26/5 MCH

La Ferrari dal Papa, in regalo il volante

03:35
Ferrari Luce Mattarella

Sergio Mattarella incontra la Ferrari Luce

52:23
Gli highlights della seconda gara | Spa

Gli highlights della seconda gara | Spa

02:12
DICH MATTARELLA SU ZANARDI 4/5 DICH

Mattarella, omaggio a Zanardi: "Figure come la sua illuminano il nostro sport"

00:20
Il terribile incidente di Jos Verstappen

Il terribile incidente di Jos Verstappen

01:04
Rally delle Canarie

Rally delle Canarie a Ogier

01:32
WRC Rally di Spagna

WRC Rally di Spagna

52:21
Gli highlights della prima gara | Imola

Gli highlights della prima gara | Imola

00:49
Antonelli star a Imola per il WEC: che boato del pubblico!

Antonelli star a Imola per il WEC: che boato del pubblico!

02:55
SRV FERRARI FRECCE TRICOLORI definitivo

Frecce Tricolori, il volo sulla Ferrari 499P

01:21
La Formula 1 incontra il rally

La Formula 1 incontra il rally

I più visti di Altri Motori

NASCAR, Button Vs. Raikkonen: duello da campioni a fine marzo in Texas

F1H2O: in Indonesia fa festa il polacco Marszalek, Torrente penalizzato

Alfa Romeo, dodici appuntamenti con la storia al museo di Arese

Raikkonen ci riprova: bis nella NASCAR ad Austin

Dario Costa, una tuta speciale firmata Prada

Dubai 24: primo podio a quattro ruote per Valentino Rossi

Notizie del giorno
Vedi tutti
00:08
La prima Le Mans di Doohan: "Che emozione, sono pronto"
23:59
Milan, è corsa a tre per la panchina: Glasner in pole, in corsa anche Amorim e Jaissle
23:48
Juve, si delinea la strategia per i portieri: Dibu prima scelta, novità Oblak
DICH THOMAS MULLER SU MONDIALE DICH
23:40
Mueller critico con la Germania: "Al Mondiale si va per vincere, non come ora"
23:36
Mondiali, il Congo atterra negli Usa dopo l'isolamento per l'Ebola