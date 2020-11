La pandemia cancella il GP d'Australia della SBK: destino incerto per Phillip Island

Per la prima volta dal 2008 non sarà lo spettacolare circuito di Phillip island a dare il via al campionato del Mondo della Superbike. Rischi legati alla salute e restrizioni agli spostamenti hanno convinto gli organizzatori della prova al suo rinvio, dopo averla rimandata il più possibile la decisione. Troppo vicina la tradizionale data di fine febbraio. Si proverà ad organizzarla comunque più avanti nel corso dell'anno. Ancora non è dato sapere invece quale saranno data e luogo di inizio del prossimo Mondiale delle derivate di serie.