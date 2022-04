La F1H2O sbarca in Indonesia nella splendida cornice del lago Toba

NUOVA TAPPA

Accordo vicino con le autorità locali: "Sarebbe una grande opportunità"

Dopo il successo del Gran Premio di Moto GP a Mandalika è in arrivo anche la F1H2O che potrebbe presto approdare sulle coste del lago Toba nel nord dell’isola di Sumatra, uno dei luoghi più iconici e incredibili del paese. Se la notizia riportata da numerosi media locali dovesse essere confermata si tratterebbe della prima gara di F1H2O che si corre nelle acque di un lago vulcanico, più precisamente un super vulcano come viene definito dagli esperti. ufficio-stampa

Il lago Toba è infatti una straordinaria meraviglia della natura: un enorme cratere vulcanico con una superficie di 1145 km quadrati, profondo 450 metri e con al suo centro un’isola della grandezza di Singapore: è il più grande lago vulcanico al mondo e uno dei più profondi del pianeta.

"Sarebbe una grande opportunità per noi ospitare una gara di F1H2O a Lake Toba", ha dichiarato alla stampa il ministro del Turismo Sandiaga Uno. "Il lago è una delle cinque destinazioni dell’Indonesia designate come top priority per il rilancio del turismo post pandemia nel nostro paese e siamo sicuri che la diffusione televisiva dell’evento in tutto il mondo rappresenterebbe uno straordinario veicolo promozionale per la location e per tutta l’Indonesia".

ufficio-stampa

La serie internazionale di motonautica, che vanta anche piloti italiani, aggiungerebbe così anche l’Indonesia al proprio calendario. Nell’attesa dell’ufficializzazione di quella che si preannuncia essere una gara “esplosiva” l’appuntamento è per i primi di giugno dove a Macon si correrà la prossima tappa del Campionato Mondiale il “Grand Prix de France”.