Kart Republic sul tetto d'Europa con Baglin e Green

Per Dino Chiesa si tratta dell’ennesimo successo internazionale, ulteriore testimonianza dell’ormai proverbiale fama di scopritore e coach dei più grandi talenti del motorsport globale, da Hamilton e Rosberg fino a Kimi Antonelli. “Grazie al duro lavoro e allo straordinario talento dei nostri piloti, siamo riusciti a conquistare un nuovo, splendido, risultato al termine del FIA Karting European Championship - ha dichiarato lo stesso Dino Chiesa al termine del round di Kristianstad -. La tradizione vincente di Kart Republic si conferma sul palcoscenico Europeo grazie a giovani piloti che speriamo di vedere presto brillare in tutte le categorie del motorsport, seguendo le orme dei tanti che prima di loro hanno vestito i nostri colori, da Kimi Antonelli ad Arvid Lindblad fino a Rafael Camara. Con grande soddisfazione si conferma la validità della metodologia di lavoro di tutto il network KR, con tanti piloti nelle prime posizioni sia in OK che in OK-J. Si tratta inoltre del primo trofeo FIA Karting dell’Era Korus: un momento altamente significativo per tutto il gruppo, all’interno del quale nascono e si sviluppano sinergie vincenti, proprio come quella che da molti anni unisce Kart Republic e IAME all’insegna del successo”.