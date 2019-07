Il Salone dell'Auto 2020 sarà a Milano: "Soddisfazione e responsabilità"

12/07/2019

Il Salone dell'Auto 2020 sarà a Milano. L'organizzazione ha infatti annunciato ufficialmente che lascia Torino e la location di Parco Valentino per spostarsi nel capoluogo lombardo a partire dalla prossima edizione, la sesta. Un evento che attira moltissimi appassionati e Geronimo La Russa, presidente dell'Automobile Club Milano, ha espresso tutta la sua felicità: "La conferma che il Salone dell’Auto sarà organizzato in Lombardia è per noi davvero molto importante. Una grande soddisfazione ma anche una enorme responsabilità. Tutti insieme dovremo fare squadra per realizzare un evento all’altezza delle aspettative".



Una terra che storicamente è legata al mondo delle quattro ruote: "A Milano e in Lombardia abbiamo una grande tradizione motoristica, basti pensare al Gran Premio d’Italia che quest’anno festeggia le novanta edizioni, al Museo dell’Alfa Romeo di Arese, ai marchi che hanno scritto la storia dell’automobilismo esportando la creatività, il know how e il prestigio italiani in tutto il mondo: Alfa Romeo, i grandi carrozzieri, Isotta Fraschini ed Innocenti. Sono convinto che il nostro territorio saprà affrontare, vincendola, anche questa sfida entusiasmante", ha aggiunto il numero 1 di ACI Milano.



"Per questo - ha concluso La Russa - chiediamo fin da ora al presidente della Regione, Attilio Fontana, al sindaco di Milano, Beppe Sala e a tutti i soggetti istituzionali che, a vario titolo, possono essere coinvolti nell’iniziativa, di essere protagonisti di un evento eccezionale al quale garantiamo fin da ora il massimo sostegno".