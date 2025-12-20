Sci, Coppa del Mondo: von Allmen vince in Val Gardena, podio per Schieder

Non riesce l'azzardo di Murisier, partito col pettorale numero 45 per tentare di sfruttare la visibilità variabile della Saslong e neanche nei dieci (è 16°): completano la top-10 Theaux (+1.29) e Lehto (+1.47). Paga quel secondo perso nella parte alta ed è 12° Giovanni Franzoni, e la grande giornata dell'Italia si completa col 20° posto di Benjamin Alliod (+1.98), che porta dunque a cinque gli azzurri nella top-20. Sfortunato Innerhofer, che rischia una caduta e chiude ultimo (era a un secondo), mentre Perathoner è 44° (+2.87) dietro al vincitore di ieri Zabystran e Abbruzzese esce di scena. Il trionfo svizzero si vede anche nelle classifiche: Odermatt (280) guida la Coppa di specialità davanti a von Allmen (230) e Paris (140) e domina la generale di CdM. Qui domina con 765 punti, irraggiungibile per Kristoffersen (302) e Kriechmayr (285).