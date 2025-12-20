Sci, Coppa del Mondo: von Allmen vince in Val Gardena, podio per Schieder

Doppietta elvetica nella discesa "lunga" sulla Saslong, con Odermatt al secondo posto. Terzo Florian a 98/100, nei dieci anche Paris (6°) e Casse (8°)
© italyphotopress
La tre giorni di Coppa del Mondo in Val Gardena regala tre podi all'Italia. Dopo le ottime prestazioni di Paris (discesa) e Franzoni (Super-G), ecco quella di Florian Schieder: l'azzurro chiude terzo nella discesa libera sul tracciato completo della Saslong. La vittoria va allo svizzero Franjo von Allmen, che chiude col tempo di 1.58.67 e precede il connazionale Odermatt (+0.30): terzo Florian (+0.98), sono quattro gli azzurri nella top-15.
La Saslong, affrontata questa volta nel suo interminabile tracciato completo, si tinge ancora del rossocrociato della Svizzera. La discesa libera che chiude la tre giorni degli uomini-jet in Val Gardena, infatti, premia Franjo von Allmen. L'elvetico, campione del mondo della specialità, traccia delle linee perfette e si rende imperdibile per tutti, sfruttando ogni singolo punto critico della pista italiana. Il suo tempo, 1.58.67, è imbattibile anche per il connazionale e dominatore Marco Odermatt: quest'ultimo è secondo, a 30/100, in un uno-due svizzero. L'Italia ottiene invece il suo personale tris di podi, questa volta con un ottimo Florian Schieder (+0.98). Ottima la prova del nostro portacolori, che vede il suo podio impensierito solo da due atleti: sia Alphand (+1.00) che Miggiano (+1.04) erano virtualmente terzi fino all'ultimo intermedio, poi chiudono quarto e quinto. Sesta posizione per Dominik Paris (+1.11),che commette qualche errore nei tratti più tecnici e vede sfumare un podio alla portata: alle sue spalle Hintermann (+1.12) e Casse (+1.20), che chiude ottavo.
Non riesce l'azzardo di Murisier, partito col pettorale numero 45 per tentare di sfruttare la visibilità variabile della Saslong e neanche nei dieci (è 16°): completano la top-10 Theaux (+1.29) e Lehto (+1.47). Paga quel secondo perso nella parte alta ed è 12° Giovanni Franzoni, e la grande giornata dell'Italia si completa col 20° posto di Benjamin Alliod (+1.98), che porta dunque a cinque gli azzurri nella top-20. Sfortunato Innerhofer, che rischia una caduta e chiude ultimo (era a un secondo), mentre Perathoner è 44° (+2.87) dietro al vincitore di ieri Zabystran e Abbruzzese esce di scena. Il trionfo svizzero si vede anche nelle classifiche: Odermatt (280) guida la Coppa di specialità davanti a von Allmen (230) e Paris (140) e domina la generale di CdM. Qui domina con 765 punti, irraggiungibile per Kristoffersen (302) e Kriechmayr (285).