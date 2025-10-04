Logo SportMediaset
Grave incidente nel Civ al Mugello, pilota 20enne in ospedale: è in prognosi riservata

Paolo Conte, 20 anni, pilota casertano del team Chiodo Moto Racing ha riportato un forte trauma cranico

04 Ott 2025 - 21:52
© Getty Images

© Getty Images

Grave incidente in pista al Mugello per Paolo Conte, 20 anni, pilota casertano del team Chiodo Moto Racing, era in gara con le Sport Bike al Campionato italiano velocità di motociclismo (Civ). Secondo prime ricostruzioni nel corso del penultimo giro avrebbe urtato un altro pilota all'uscita della curva Bucine, che è l'ultima prima del rettilineo del traguardo. Conte è caduto andando a finire nella ghiaia. Le conseguenze sono apparse subito serie ed è stata esposta la bandiera rossa per interrompere la corsa e permettere ai sanitari di entrare in pista per dare soccorso. Il pilota è stato stabilizzato, intubato e successivamente trasportato in eliambulanza all'ospedale di Careggi a Firenze. Il 20enne casertano ha riportato un forte trauma cranico ed è in prognosi riservata. Nelle prossime ore verrà sottoposto a ulteriori accertamenti clinici.

