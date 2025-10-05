Logo SportMediaset
Grave incidente nel Civ al Mugello, il pilota 20enne risponde alle terapie

Paolo Conte, 20 anni, pilota casertano del team Chiodo Moto Racing ha riportato un forte trauma cranico

05 Ott 2025 - 12:51
© Getty Images

© Getty Images

Il pilota Paolo Conte, che ieri pomeriggio si è reso protagonista di un terribile incidente all'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze), risponde positivamente alle terapie. È quanto si è appreso dall'ospedale fiorentino di Careggi dove il pilota 20enne di Capua (Caserta) è ricoverato in prognosi riservata nella terapia intensiva del trauma center. Conte ieri stava partecipando alla gara di Sport Bike, categoria del Campionato italiano velocità di motociclismo (Civ) che questo fine settimana chiude questa stagione agonistica, quando per cause ancora da accertare è caduto rovinosamente all'uscita della curva Bucine, terminando la sua corsa nella ghiaia. Le conseguenze sono apparse subito serie ed è stata esposta la bandiera rossa per interrompere la corsa. Il centauro è stato stabilizzato e intubato in circuito, prima di essere trasportato in eliambulanza all'ospedale di Careggi a Firenze.

