Fiorio Cup 2026 Trofeo Alex Fiorio: conto alla rovescia per la sesta edizione

A rendere possibile la Fiorio Cup-Trofeo Alex Fiorio non è soltanto chi organizza la gara, ma una vera squadra di aziende, professionisti e amici che hanno scelto di condividere lo spirito del progetto. Una rete che unisce grandi marchi, importanti realtà pugliesi e tante competenze diverse, tutte con un unico denominatore: la passione. Forte è il legame con il territorio. White Wise, Rifle, Engineering Planning Constuction, Alò Infrastrutture, HelloGroup, Farmacia Sant’Elia, Climaway, Chirulli Group, Generali Assicurazioni di Marasciulo e Palmitessa hanno scelto di sostenere la Fiorio Cup, contribuendo a portare il nome della Puglia oltre i confini locali. La Fiorio Cup guarda però anche oltre la Puglia, con partner che portano nel weekend il proprio mondo e la propria eccellenza: Lavazza - Official Coffee Supplier, Zucchetti, Nemo Lighting, Calamit, Ygros Race, Sansoni NCH, Modelleria Modenese, C.B. Innovation e Cortese Marmi fino a Tenute Lunelli e Ferrari Trento, che accompagneranno i momenti conviviali con il loro patrimonio enologico, mentre Freem vestirà lo staff e curerà il merchandising. Masseria Camarda, cuore dell’evento e casa dei piloti, e Palazzo Camarda, che ospiterà i navigatori, saranno il punto di riferimento dell’intero weekend. Roda Office, Saluber, Ciracì Auto, RallyNews+ e Antico Viaggi contribuiranno a rendere possibile la macchina organizzativa, dalle ricognizioni ai trasferimenti, fino alla cura degli spazi. E poi c’è l’anima più conviviale della Fiorio Cup: Fragnite, Pescheria Nautilus, AlterGusto e Chirico Bistrot accompagneranno l’ospitalità e i momenti a tavola. Infine, la CIA contribuirà a lasciare un segno destinato a durare nel tempo con la piantumazione di un albero dedicato ad Alex.