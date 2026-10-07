Fiorio Cup 2026 Trofeo Alex Fiorio: conto alla rovescia per la sesta edizione
La manifestazione è quest'anno intitolata al suo ideatore, scomparso la scorsa estate a sessantuno annidi Stefano Gatti
© Fiorio Cup Trofeo Alex Fiorio Ufficio Stampa
È iniziato il countdown! Tra tre settimane, nel weekend di sabato 31 ottobre e domenica 1. novembre, sul tracciato del territorio della Masseria Camarda (a Ceglie Messapica) resort che da anni ospita turisti da tutto il mondo ed eletto oramai residenza di Cesare Fiorio, andrà in scena la sesta edizione della Fiorio Cup che quest’anno è intitolata ad Alex Fiorio, campione del mondo Rally Gruppo N e vicecampione del mondo due anni dopo (in entrambi i casi con le Lancia Delt HF 4WD e Integrale del Jolly Club) scomparso il 17 agosto scorso all'età di sessantuno anni.
La Fiorio Cup-Trofeo Alex Fiorio è la moderna proposta di una nuova formula di competizione rallistica ideata dalla Rally University, la scuola di pilotaggio creata da Alex Fiorio e che ora ha come riferimento Alex Bruschetta, suo amico da sempre anche come istruttore degli allievi della scuola. La manifestazione si avvale del contributo di Fastweb-Vodafone come official partner e di quello di Radio Monte Carlo come official media partner e ha il patrocinio della Regione Puglia e della Provincia di Brindisi.
Le cinque edizioni sino ad ora disputate, sempre sotto l’egida dell’Automobile Club di Lecce, hanno riscosso di anno in anno un sempre maggiore apprezzamento da parte dei piloti invitati a partecipare.Tra i vincitori il campione del mondo rally Kalle Rovanpera, il pluricampione italiano Andrea Crugnola, Andrea Mabellini protagonista del campionato europeo e un seguito di migliaia di spettatori entusiasti, e appassionati, assiepati sui “muretti” che delimitano il comprensorio della Masseria Camarda per assistere ai passaggi delle auto, gommate Pirelli, della PA Racing di Alessandro Perico sull’oramai tradizionale tracciato di quattro chilometri e mezzo su terra che sarà teatro delle sfide e che è già stato preparato per permettere ai piloti di esprimersi al meglio.
© Fiorio Cup Trofeo Alex Fiorio Ufficio Stampa
Mentre si sta definendo la entry list la parola a Mariapaola, la figlia maggiore di Alex: “Papà aveva espresso la volontà che la Fiorio Cup avesse un seguito. Ho raccolto il testimone con il massimo impegno anche se non è facile fare tutto bene come solo lui era capace di fare. Ho la fortuna di avere al mio fianco un bel gruppo di persone che si stanno tutte impegnando al massimo e soprattutto sono felice che i nostri partner tradizionali abbiano tutti confermato il loro supporto. Mi attendono tre settimane molto impegnative, spero di non deluderlo.”
Tante realtà, tanti mestieri, un’unica squadra, che comprende l’apporto di Sinergie Live&Digital Communication. È questa rete di persone e competenze a rendere possibile il nuovo capitolo della Fiorio Cup e a portare avanti lo spirito con cui Alex l’aveva immaginata: una gara nata dalla passione, diventata una comunità e oggi pronta a continuare nel suo nome.
© Fiorio Cup Trofeo Alex Fiorio Ufficio Stampa
A rendere possibile la Fiorio Cup-Trofeo Alex Fiorio non è soltanto chi organizza la gara, ma una vera squadra di aziende, professionisti e amici che hanno scelto di condividere lo spirito del progetto. Una rete che unisce grandi marchi, importanti realtà pugliesi e tante competenze diverse, tutte con un unico denominatore: la passione. Forte è il legame con il territorio. White Wise, Rifle, Engineering Planning Constuction, Alò Infrastrutture, HelloGroup, Farmacia Sant’Elia, Climaway, Chirulli Group, Generali Assicurazioni di Marasciulo e Palmitessa hanno scelto di sostenere la Fiorio Cup, contribuendo a portare il nome della Puglia oltre i confini locali. La Fiorio Cup guarda però anche oltre la Puglia, con partner che portano nel weekend il proprio mondo e la propria eccellenza: Lavazza - Official Coffee Supplier, Zucchetti, Nemo Lighting, Calamit, Ygros Race, Sansoni NCH, Modelleria Modenese, C.B. Innovation e Cortese Marmi fino a Tenute Lunelli e Ferrari Trento, che accompagneranno i momenti conviviali con il loro patrimonio enologico, mentre Freem vestirà lo staff e curerà il merchandising. Masseria Camarda, cuore dell’evento e casa dei piloti, e Palazzo Camarda, che ospiterà i navigatori, saranno il punto di riferimento dell’intero weekend. Roda Office, Saluber, Ciracì Auto, RallyNews+ e Antico Viaggi contribuiranno a rendere possibile la macchina organizzativa, dalle ricognizioni ai trasferimenti, fino alla cura degli spazi. E poi c’è l’anima più conviviale della Fiorio Cup: Fragnite, Pescheria Nautilus, AlterGusto e Chirico Bistrot accompagneranno l’ospitalità e i momenti a tavola. Infine, la CIA contribuirà a lasciare un segno destinato a durare nel tempo con la piantumazione di un albero dedicato ad Alex.