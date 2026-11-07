Basket, Porzingis si ritira? "Devo dare priorità alla mia salute"

07 Nov 2026 - 00:01
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Kristaps Porzingis dice addio al basket? Il messaggio condiviso sui social dal lettone fa pensare anche a un ritiro. In questa stagione Porzingis è stato lontano dal parquet per un problema cardiaco tanto che la sua squadra, i Golden State Warriors non gli stavano pagando i 20 milioni di dollari previsti dal suo contratto. Ora il lettone ha preso una posizione: dare priorità alla propria salute e allontanarsi dal basket finchè questo problema non sarà risolto. Di seguito il messaggio condiviso sui social:

"Questa stagione non vedevo davvero l’ora di affrontarla insieme a questo gruppo, ma man mano che aumentavo i carichi di lavoro, il mio corpo non ha reagito come mi aspettavo. Sto bene, ma so cosa ci vuole per raggiungere certi obiettivi e non sono al livello in cui vorrei essere per giocare secondo gli standard che pretendo da me stesso. A questo punto, ho preso la decisione di dare priorità alla mia salute e di allontanarmi dal gioco che amo. In questa situazione, voglio dimostrare il massimo rispetto nei confronti dei Golden State Warriors e collaborare con loro per trovare una soluzione che abbia senso. Sono grato alla mia famiglia e alle persone a me più vicine per essermi sempre state accanto. Un enorme grazie a tutti voi per il sostegno".

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