Basket, Porzingis si ritira? "Devo dare priorità alla mia salute"

"Questa stagione non vedevo davvero l’ora di affrontarla insieme a questo gruppo, ma man mano che aumentavo i carichi di lavoro, il mio corpo non ha reagito come mi aspettavo. Sto bene, ma so cosa ci vuole per raggiungere certi obiettivi e non sono al livello in cui vorrei essere per giocare secondo gli standard che pretendo da me stesso. A questo punto, ho preso la decisione di dare priorità alla mia salute e di allontanarmi dal gioco che amo. In questa situazione, voglio dimostrare il massimo rispetto nei confronti dei Golden State Warriors e collaborare con loro per trovare una soluzione che abbia senso. Sono grato alla mia famiglia e alle persone a me più vicine per essermi sempre state accanto. Un enorme grazie a tutti voi per il sostegno".