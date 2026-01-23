Daytona chiama, Barberi risponde: debutto americano per il pilota italiano

Filippo Barberi farà il suo esordio nel motorsport americano alla 4 Ore di Daytona, appuntamento di apertura del Michelin Pilot Challenge 2026, in programma il 23 gennaio. Il pilota veneziano sarà al via nella classe TCR con il team portoricano Victor Gonzalez Racing, al volante di una Cupra León VZ TCR.

Esordio importante

Per Barberi si tratta di un passaggio significativo nel proprio percorso sportivo: Daytona rappresenta non solo la prima gara della stagione 2026, ma anche la prima esperienza negli Stati Uniti, in un contesto tecnico e competitivo molto diverso da quello europeo. A dividere l’abitacolo con lui ci sarà Franco Girolami, suo coach nel TCR Europe 2025, con cui formerà una coppia inedita in gara endurance.

Primo italiano

La partecipazione ha anche un valore storico: Barberi sarà infatti il primo pilota italiano a prendere parte alla classe TCR del Michelin Pilot Challenge, oltre a diventare solo il sesto europeo a correre la 4 Ore di Daytona in questa categoria. Un debutto di peso, inserito nel prestigioso weekend che precede la 24 Ore di Daytona, e un ulteriore passo nella crescita internazionale di uno dei giovani più interessanti del panorama turismo.