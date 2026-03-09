1 di 8
VIA I VELI

Lamborghini Squadra Corse: la nuova collezione tra tecnologia, stile e cultura sportiva

Presentata la nuova collezione per la stagione 2026 di Lamborghini Squadra Corse, in collaborazione con Macron. La nuova collezione nasce dal dialogo tra tecnologia, stile e cultura sportiva, in un punto di incontro naturale tra i due brand, il mondo delle competizioni. Lamborghini Squadra Corse incarna lo spirito racing della Casa di Sant’Agata Bolognese, mentre Macron porta in questo contesto la propria esperienza nello sviluppo di abbigliamento tecnico e sportivo, costruita in oltre vent’anni di presenza sui più importanti palcoscenici dello sport internazionale. Il risultato è una collezione che interpreta lo spirito delle corse e lo traduce in una proposta capace di riflettere la stessa ricerca di eccellenza che guida lo sviluppo delle vetture Lamborghini e delle collezioni firmate Macron. La collezione di abbigliamento sviluppata per Lamborghini Squadra Corse integra la linea Replica Macron x Automobili Lamborghini, pensata per la community globale del brand e gli appassionati del motorsport. La linea Replica riprende i capi indossati da Squadra Corse sui circuiti di tutto il mondo, offrendo a tutti gli amanti del brand la possibilità di viverne ogni giorno stile, qualità e identità.

