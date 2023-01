Al-Attiyah firma il primo successo alla Dakar 2023, vittoria di Klein nelle moto

SECONDA TAPPA

Sainz chiude terzo e si mantiene in testa alla classifica generale, prima gioia personale per il pilota statunitense in KTM

Il campione in carica Nasser Al-Attiyah ha trovato il primo successo nel Rally Dakar 2023 in occasione della seconda tappa, con partenza da Sea Camp e arrivo ad AlUla per un totale di oltre 430 chilometri. Nelle moto, invece, è lo statunitense Mason Klein a tagliare il traguardo con il miglior tempo assoluto centrando la sua prima vittoria di tappa in una Dakar.

AUTO

Nasser Al-Attiyah (Toyota) ha vinto la tappa di giornata beffando Erik van Loon (Overdrive) di appena 14 secondi. Carlos Sainz (Audi) completa il podio dello Stage 2 e resta leader della classifica generale con due minuti e 12 secondi di vantaggio sul campione in carica della Dakar, Al-Attiyah. Giornata molto complicata per gli altri big: Al-Rajhi (Overdrive) perde 31 minuti, Peterhansel (Audi) 32, Loeb (BRX) addirittura un'ora e 26 minuti.

MOTO

Prima vittoria assoluta e vetta della classifica generale per Mason Klein (KTM). Lo statunitense ha chiuso davanti a Sebastian Buhler (Hero) e al connazionale Skyler Howes (Husqvarna). Nonostante abbia controllato gran parte della corsa, Daniel Sanders (GasGas) ha preferito rallentare nella parte finale così da evitare di fare da apripista nella prossima tappa e non fornire riferimenti e tracce utili per gli altri piloti.