Alex Zanardi avrà una sua curva a Laguna Seca

Ci sono traiettorie che sfidano la fisica e momenti che finiscono per ridisegnare la geografia stessa di un circuito. Venerdì prossimo, il tracciato californiano di Laguna Seca compirà un passo dal profondo valore storico: il "Cavatappi" – una delle chicane in discesa più cieche, vertiginose e complesse dell'intero panorama del motorsport – verrà ufficialmente ribattezzato "Zanardi Corkscrew".

Tributo a un campione

È il tributo definitivo ad Alex Zanardi, nel 30° anniversario di un sorpasso che ha trasceso la semplice cronaca sportiva per farsi mito. Alla cerimonia di intitolazione presenzieranno figure chiave del panorama d'oltreoceano, tra cui Chip Ganassi, Max Papis, Doug Boles e altre leggende della galassia IndyCar. Un gesto che chiude un cerchio emotivo iniziato lo scorso maggio quando, durante il round dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship e a pochi giorni dalla sua scomparsa, il circuito aveva fatto comparire proprio su quei cordoli un messaggio tanto semplice quanto potente: “Grazie Alex”.

"The Pass": Anatomia di un capolavoro

Per comprendere il peso di questa intitolazione, bisogna riavvolgere il nastro all'8 settembre 1996. Gara conclusiva della stagione CART. Ultimo giro. Bryan Herta guida il gruppo verso il traguardo, ma negli specchietti ha la sagoma della Reynard-Honda numero 4 del team Target Chip Ganassi. In ingresso al Cavatappi, Zanardi inventa uno spazio che geometricamente non esisteva: ritarda la staccata oltre ogni logica, si butta all'interno sfiorando la terra, controlla il salto nel vuoto e si prende la posizione. Quella manovra non gli valse solo il successo finale, ma cambiò per sempre il vocabolario delle corse americane. Da quel momento, non fu più un sorpasso, divenne per tutti semplicemente "The Pass".