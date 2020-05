Zanardi e quel premio da Schumi

Bologna, anno 2001. Nell'edizione di 19 anni fa del Motorshow c'è un momento indimenticabile. La vita di Alex Zanardi è stravolta da 3 mesi: da quando, nel terribile incidente di Lausitzring, ha perso l'uso delle gambe. Eppure si presenta col sorriso di sempre per ricevere il Casco d'Oro Speciale che merita una consegna Speciale: quella di Michael Schumacher. Il tedesco della Ferrari, il pilota più decorato, premia il collega che non ha mai vinto un GP. Ma che da quei drammatici giorni ha preso la rincorsa per trionfare per sempre nella vita.