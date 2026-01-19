Valentino e lo sport: Hamilton scelto come brand ambassador

"Nella sua breve biografia su Instagram, Lewis scrive 'Uguali diritti per tutti. L'amore è tutto'. Poche parole che dicono molto. Lewis è un interprete; è in grado di usare la sua energia per esprimere il suo sé autentico e prezioso. Il talento che diffonde con tutta la sua persona va ben oltre la sua eccellenza sportiva e abbraccia tutto ciò che fa. Lewis crede in quello che fa e lo mostra con intensità e senza sforzo. L'ho visto impegnarsi in cause sociali con grande indipendenza, l'ho visto indossare un total look rosa e renderlo personale, l'ho visto sorridere e chiacchierare con le persone in modo molto rilassato. Facendo qualsiasi cosa gli piaccia, fa piacere a noi. Come testimonial DI.VAs, è sinonimo di diversità, uguaglianza e soprattutto amore. Non potevo pensare a un amico migliore per questa campagna. Darà un messaggio empatico, umano, stimolante e sarà vero, come la persona dietro la celebrità", aveva spiegato Pierpaolo Piccioli, direttore creativo della collezione.