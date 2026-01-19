Valentino e lo sport: Hamilton scelto come brand ambassador

Il pilota inglese della Ferrari volto per la campagna pubblicitaria Valentino Pink PP
Anche il mondo dello sport piange la scomparsa di Valentino Garavani. Lo stilista si era legato al mondo dello sport e in particolare alla F1, tanto che nel 2022 aveva scelto Lewis Hamilton come suo brand ambassador. Proprio l'attuale pilota inglese della Ferrari era stato scelto come volto di Di.Vas (acronimo DI.fferent VA.lues) di Valentino uomo, per la campagna pubblicitaria Valentino Pink PP.
"Nella sua breve biografia su Instagram, Lewis scrive 'Uguali diritti per tutti. L'amore è tutto'. Poche parole che dicono molto. Lewis è un interprete; è in grado di usare la sua energia per esprimere il suo sé autentico e prezioso. Il talento che diffonde con tutta la sua persona va ben oltre la sua eccellenza sportiva e abbraccia tutto ciò che fa. Lewis crede in quello che fa e lo mostra con intensità e senza sforzo. L'ho visto impegnarsi in cause sociali con grande indipendenza, l'ho visto indossare un total look rosa e renderlo personale, l'ho visto sorridere e chiacchierare con le persone in modo molto rilassato. Facendo qualsiasi cosa gli piaccia, fa piacere a noi. Come testimonial DI.VAs, è sinonimo di diversità, uguaglianza e soprattutto amore. Non potevo pensare a un amico migliore per questa campagna. Darà un messaggio empatico, umano, stimolante e sarà vero, come la persona dietro la celebrità", aveva spiegato Pierpaolo Piccioli, direttore creativo della collezione.
Il saluto della Juve - "La Juventus esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Valentino Garavani, icona capace di rappresentare l'eccellenza e la creatività italiana in tutto il mondo". Con questo post sul profilo X ufficiale, il club bianconero esprime la propria vicinanza alla famiglia del grande stilista Valentino Garavani, morto oggi all'età di 93 anni.