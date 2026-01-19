Il mondo della moda piange la scomparsa di Valentino

Il celebre marchio, venduto nel 1998 alla casa tedesca HDP, è stato rilevato nel 2002 dal Gruppo Marzotto. A luglio 2007 ha celebrato a Roma il 45º anniversario della casa di moda presso il tempio di Venere, nel Foro romano, con uno spettacolo progettato da Valerio Festi e scenografie di Dante Ferretti. Poche settimane dopo, il 4 settembre 2007 ufficializza l'addio alla moda, lasciando il ruolo di direttore artistico ad Alessandra Facchinetti. Cinque mesi dopo, Matteo Marzotto lascia la presidenza. Dopo solo una stagione la Facchinetti è licenziata dall'azienda. Grazia Chiuri e Pier Paolo Piccioli, che per dieci anni hanno disegnato gli accessori per Valentino, sono nominati direttori creativi. Il 20 novembre è stato distribuito nei cinema italiani il film-documentario Valentino: The Last Emperor, diretto dal regista statunitense Matt Tyrnauer, pellicola che segue gli ultimi due anni di attività dello stilista.