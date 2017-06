Volley, World League: l'Italia si scioglie, il Canada sorride

18 giugno 2017

L'Italia, ormai matematicamente fuori dalla Final Six, si presenta in campo per l'ultimo match di Anversa e della regular season di World League contro il Canada con in campo Giannelli-Vettori, Botto-Randazzo, Ricci, Piano e Colaci libero. Dopo un avvio di gara difficile gli azzurri salgono di tono, ritrovano la fiducia e comandano il risultato fino al 25-20 finale. Sembra il preludio a una partita in discesa e invece la Nazionale di Blengini si scioglie mettendo in mostra tutti i limiti già evidenziati in questo torneo.



Il Canada vince il secondo set e annichilisce gli azzurri nel terzo concedendo solo 14 punti. Nel quarto parziale l'Italia resta a lungo in scia ma subisce il decisivo break quando si alza il muro canadese. Solo due giocatori chiudono in doppia cifra per gli azzurri: Iacopo Botto con 14 punti e Matteo Piano con 10. Per la formazione nordamericana sono invece 15 i punti messi a segno da Stephen Timothy Maar. L'Italia chiude la World League in ultima posizione, un risultato che porterebbe alla retrocessione nel Gruppo B. Gli azzurri, però, verrebbero salvati dalla riforma del torneo che dovrebbe essere ufficializzata a breve dalla Fivb.