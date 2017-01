Volley: trionfo Civitanova, la Coppa Italia è sua

29 gennaio 2017

Nella finalissima alla Unipol Arena di Bologna, Civitanova batte 3-1 Trento con i parziali di 25-21, 23-25, 25-15, 25-20 e mette in bacheca la quinta Coppa Italia della sua storia: la Cucine Lube, capolista anche in SuperLega, aveva trionfato anche nel 2001, 2003, 2008 e 2009. Cocente delusione, invece, per la Diatec che si arrende in finale per il terzo anno consecutivo: nel 2014-15 e nel 2015-16 era stata sconfitta da Modena.