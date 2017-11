Volley, Superlega: ottava meraviglia per Perugia, aggancio Lube su Modena

19 novembre 2017

A1 MASCHILE - 8A GIORNATA



Atanasijevic ne mette 14 a referto, 11 per lo Zar e Perugia trionfa senza problemi in Calabria in un match quasi sempre a senso unico. Dopo un primo set dominato dagli umbri (25-13, la formazione di casa tiene testa negli altri due parziali, ma è costretta ad arrendersi per 3-0 (13-25, 23-25, 23-25). Colpo di reni Lube che espugna Monza tirando fuori gli artigli al quarto nel momento più importante della contesa. Fondamentali le prestazioni di Juantorena e Sokolov che hanno messo a referto rispettivamente 21 e 19 punti. Il secondo ha condito il tutto anche con 5 muri. Significativo per la classifica, visto l’intoppo di Modena a Milano: il tie break vale due punti, ma soprattutto costa il secondo posto in solitaria in classifica. Fa il bello ed il cattivo tempo Abdel-Aziz che ne mette a referto ben 30 in totale. Piacenza va ko in casa contro Padova che agguanta quota 13 punti in classifica grazie all’1-3 (20-25, 24-26, 25-17, 20-25). Sora resta in acque a dir poco paludose, un solo punto in classifica, con il 3-0 incassato da Verona (20-25, 27-29, 23-25). Ravenna, nell’anticipo contro Castellana non fa sconti nel 3-0 (25-19, 25-19, 25-23) che la porta a quota 17 in classifica. Appuntamento a giovedì per la gara tra Trentino e Latina alle ore 20.30 per completare il quadro dell’ottava giornata.



A1 FEMMINILE - 6A GIORNATA



Novara risponde a Conegliano senza troppi problemi portando a casa bottino pieno. Mentre si ferma Scandicci nell’ostica trasferta pesarese perdendo così la testa della classifica in coppia con la Savino. La Imoco ha rifilato nell’anticipo di ieri un secco 3-0 a Monza (25-18, 25-13, 25-20), conquistando così il sesto trionfo consecutivo. Stessa sorte vittoriosa per la Igor oggi che ha liquidato la Foppapdretti, fanalino di coda, (25-18, 25-16, 25-22). La MyCicero, invece, costa caro alla Savino del Bene che cede due set a Pesaro e raccoglie solo due punti. Qualche capovolgimento di fronte in testa, la Scandicci perde un po’ terreno. Subito dopo il podio Busto Arsizio non sbaglia: dopo un primo punto combattuto, disintegrata (3-0) la Legnano delle ragazze di coach Pistola (30-28, 25-9, 25-15). Tutto secondo i piani, invece, per Modena che s’impone in trasferta contro Filottrano per 3-0 (18-25, 17-25, 23-25). Passa al tie break Firenze in rimonta contro Casalmaggiore in un match equilibrato e capovolto dopo un inizio in favore degli ospiti: il quinto sentenzia il 3-2 conclusivo (19-25, 25-27, 25-17, 25-22, 15-11).