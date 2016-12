Volley, SuperLega: Civitanova non sbaglia, Trento torna a -3

18 dicembre 2016

SUPERLEGA - 15A GIORNATA

Trascinata da Sokolov (17 punti col 41% in attacco), Juantorena (13 punti) e Stankovic (11 con l'80% in attacco), la Cucine Lube Civitanova si impone 3-1 sulla Lpr Piacenza al PalaBanca e ristabilisce le gerarchie nei piani alti della classifica. Sono i marchigiani di Blengini a comandare davanti alla coppia formata da Trento e Modena: il sestetto emiliano, che sulla carta aveva il compito più agevole al PalaPanini contro Milano, si deve invece accontentare di soli due punti perché il successo sulla Revivre arriva come da pronostico, ma solo al quinto set e in rimonta dallo 0-2. Sugli scudi Earvin Ngapeth: 24 punti con il 63% in attacco. Prosegue il momento magico di Perugia che a Padova centra il decimo successo consecutivo tra campionato e Champions League: perso il primo set, la Sir Safety Conad reagisce di forza e ribalta l'incontro grazie a un Berger brillante (20 punti per lui). Dopo tre ko di fila torna a sorridere la Gi Group Monza che perde il primo set ma poi batte 3-1 Vibo Valentia. Successi casalinghi pesanti anche per Molfetta (3-0 su Verona) e Latina (3-1 su Ravenna).



A1 FEMMINILE, 10A GIORNATA

Quarta vittoria consecutiva di Casalmaggiore (17 punti di Samanta Fabris) che si impone 3-0 sul campo della Savino Del Bene Scandicci e allunga momentaneamente in vetta alla classifica: ora la Pomì è a +3 su Bergamo che in casa soffre molto più del previsto per avere la meglio su Bolzano, piegata solo al tie-break: nella Foppapedretti è da urlo la prestazione della Skowronska che mette a referto 37 punti, mentre alla formazione altoatesina non basta mandare cinque giocatrici in doppia cifra (la statunitense Bartsch ne firma 24). La classifica potrebbe cambiare sensibilmente già domani sera dopo il posticipo Modena-Conegliano: la Imoco, vincendo, salirebbe al secondo posto solitario. A completare il quadro delle partite domenicali il successo di Montichiari su Firenze: nel 3-1 finale determinante il contributo di una super Malagurski (26 punti col 43% in attacco).