Volley, SuperLega: Civitanova non sbaglia, Modena fa suo il derby

27 novembre 2016

SUPERLEGA

Si chiamano Juantorena e Sokolov le armi vincenti della Cucine Lube Civitanova: sono loro, autori rispettivamente di 21 e 20 punti, a trascinare la formazione marchigiana allenata da Blengini verso l'11esima vittoria in campionato. Stavolta a cadere all'Eurosuole Forum è l'Exprivia Molfetta che incassa il quinto ko consecutivo in trasferta.



Dopo due sconfitte di fila Trento riassapora il gusto della vittoria anche se solo al tie-break: a portare la Diatec fino al quinto set è la Gi Group Monza che, spinta dai 24 punti di Hirsch, non si scompone dopo i primi due parziali persi e sfiora il colpaccio arrendendosi proprio sul più bello. Nella squadra di Lorenzetti vanno in doppia cifra in cinque: il top scorer è Lanza (19). Trento rimane al secondo posto ma ora è tallonata da Modena che al Pala Banca batte 3-1 la Lpr Piacenza al termine di un derby palpitante: Vettori e Ngapeth firmano 46 punti in due (25+21).



Prosegue sicura la marcia di Perugia (quarta forza del campionato) che vince 3-0 a Verona contro la Calzedonia di Andrea Giani: la Sir Safety di coach Bernardi conquista la quarta vittoria consecutiva e a metterle le ali è il solito Ivan Zaytsev (per lui 18 punti compresi 5 ace). Completano il quadro il 3-1 casalingo di Vibo Valentia su Ravenna e il successo esterno di Latina contro Milano (3-2): alla Revivre non bastano i 28 punti di Starovic, ora i due sestetti sono appaiati all'ultimo posto in classifica.