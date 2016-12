Volley, Supercoppa Italiana: festa Conegliano, 3-1 a Bergamo

8 dicembre 2016

Conegliano festeggia la sua prima Supercoppa Italiana . Trascinata dal proprio pubblico del PalaVerde di Villorba, la Imoco dominatrice dello scorso campionato batte 3-1 la Foppapedretti Bergamo al termine di una partita giocata punto a punto. La squadra di Davide Mazzanti si mette in bacheca così il primo trofeo della stagione, ma le ragazze di Lavarini non sfigurano. Questi i parziali del match (22-25, 25-18, 25-22, 25-22).

Prima Supercoppa in bacheca per Conegliano, ma che fatica contro Bergamo. Il primo parziale è tutto a favore della Foppapedretti, che sfruttando l'asse Sylla-Skowronska mette in difficoltà l'Imoco chiudendo 22-25. Nel secondo set, però, la squadra di Mazzanti reagisce e complice il turno di battuta di Tomsia e soprattutto gli attacchi della messicana Bricio si aggiudica il set (25-18).



Nel terzo la musica non cambia, le schiacciate di Bricio sono devastanti e Bergamo si deve arrendere per 25-22. Il quarto e decisivo set è un testa a testa entusiasmante, ma alla fine sono le padrone di casa ad essere più determinate nei momenti chiave e chiudono con un 25-22 che fa esplodere la festa al PalaVerde.