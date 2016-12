Volley, playoff A1 femminile: Conegliano centra l'impresa

Conegliano centra l'impresa . Le ragazze di Bertocco si impongono al tie-break sul campo di Modena in gara 3 dei quarti di finale e strappano il biglietto per le semifinali scudetto: 25-21, 23-25, 18-25, 25-23, 13-15 i parziali del PalaPanini dopo oltre due ore di battaglia. Le venete, trascinate dai 26 punti di Neriman Ozsoy, ora se la vedranno con Casalmaggiore, che nel suo quarto ha liquidato senza problemi Montichiari.

Conegliano completa così la rimonta avviata domenica scorsa tra le mura amiche del PalaVerde, dov'era arrivata un'altra vittoria al tie-break, e si qualifica per la terza volta alle semifinali. Modena parte forte e incamera il primo set, poi comincia a sbagliare troppo e subisce il ritorno delle avversarie, che incamerano secondo e terzo parziale. La Liu Jo si aggrappa a Fabris (top scorer delle emiliane con 18 punti) e Piccinini (16) per trascinare la gara al decisivo tie-break. Qui Modena vola sul 4-0, poi comincia a regalare di nuovo qualche punto di troppo a Conegliano, che completa la sua impresa grazie a un super Oszoy. Venerdì a Cremona è in programma gara 1 contro Casalmaggiore.