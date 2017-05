Volley A1 femminile, finale scudetto: Novara travolge Modena, serie sull'1-1

3 maggio 2017

La Igor Gorgonzola Novara stende con un netto 3-0 (25-16, 27-25, 25-23) la Liu Jo Nordmeccanica Modena in gara-2 della finale scudetto del campionato di volley A1 femminile e conquista così il punto dell'1-1 nella serie. Al Pala Igor, le ragazze di coach Fenoglio costruiscono la loro vittoria nel secondo parziale quando, sotto 18-23, completano una straordinaria rimonta annullando anche due set-point. Sabato va in scena gara-3 ancora a Novara.

Dopo aver perso gara-1, Novara risponde presente dominando in lungo e in largo il primo set e lasciando poche briciole a Modena. E' nel secondo, però che le ragazze di Fenoglio mettono virtualmente in cassaforte l'incontro. Modena scappa sul 23-18 e ottiene addirittura due set point ma la Igor è più viva che mai e con un muro di Chirichella pareggia i conti prima di fissare il punteggio del 2-0 con una scatenata Barun, miglior giocatrice del match con 18 punti all'attivo. Il terzo set viaggia sul filo dell'equilibrio con Novara che riesce a mantenere un risicato ma decisivo vantaggio fino al termine. Oltre ai 18 messi a segno da Barun, sono 12 i punti siglati da Piccinini e Chirichella. La serie della finale scudetto, ora sull'1-1, resta a Novara: sabato sera si giocherà gara-3.