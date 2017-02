Volley, A1 femminile: Conegliano implacabile, Bolzano al tappeto

2 febbraio 2017

Conegliano travolge con un fragoroso 3-0 (25-14, 26-24, 25-22) Bolzano in trasferta nella quarta giornata di ritorno del campionato A1 di volley femminile. L'Imoco conquista così il decimo successo consecutivo in campionato (13 su 15 da inizio stagione) e torna momentaneamente in vetta alla classifica con 37 punti superando Casalmaggiore (in campo domenica con Novara), ferma a 36. La squadra altoatesina resta a quota 18.

Tutto fin troppo facile per Conegliano che espugna agevolmente il PalaResia mettendo le cose in chiaro fin dal primo set, chiuso con 11 punti di vantaggio in appena 18 minuti di gioco. Le bolzanine provano a rientrare in partita nel secondo parziale ma le campionesse d'Italia in carica le regolano 26-24. Sulle ali dell'entusiasmo l'Imoco si impone anche nel terzo set portando a casa la decima vittoria di fila in campionato. Per Conegliano sono 12 i punti messi a segno da Anna Danesi, gli stessi siglati da Teresa Rossi per Bolzano.