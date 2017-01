Volley, A1 femminile: Bolzano ko, Casalmaggiore torna in testa

30 gennaio 2017

Dura soltanto un'ora la resistenza della SudTirol Bolzano che cede nettamente 3-0 al PalaRadi di Cremona contro la Pomì Casalmaggiore nel posticipo della 14esima giornata di serie A1, la terza del ritorno. Le ragazze di coach Caprara, smaltite le fatiche di Coppa Cev dove hanno vinto in Israele contro Haifa conquistando il pass per gli ottavi di finale, superano senza particolari patemi le altoatesine di Salvagni e riprendono la testa della classifica salendo a 36 punti, +2 sulle campionesse d'Italia di Conegliano.



La gara è senza storia, la Pomì non va mai oltre i 20 minuti a set e si impone 25-11, 25-14, 25-14 centrando così l'ottava vittoria di fila in campionato. Spiccano i 20 punti di Samanta Fabris, 11 quelli di Anastasia Guerra, bene Jovanovic e Lloyd con 3 punti a muro rispettivamente. Per Bolzano poca roba, ci sono i 7 punti di Sanja Gamma e i 6 di Valeria Papa. Nel prossimo turno Casalmaggiore avrà un big match da brivido contro Novara, terza in classifica: si gioca domenica 5 febbraio sempre al PalaRadi.