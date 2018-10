Mondiale volley: Italia ko, la Serbia è campione Le azzurre giocano una grande partita ma si devono arrendere al tie-break Facebook

20/10/2018

Si infrange sul più bello il sogno dell'Italia. Nonostante una partita favolosa le azzurre di Mazzanti si arrendono alla Serbia (3-2) e devono accontentarsi di un sia pur ottimo argento mondiale. A Yokohama l'Italia parte fortissimo, ma la Serbia trova sempre il punto del pari (21-25; 25-14; 23-25; 25-19) fino al 15-12 che decide tie-break e Mondiale. Non basta la solita prova superlativa della Egonu contro le imprendibili Boskovic e Mihajlovic.

LA PARTITA Il ct Mazzanti si presenta a Yokohama con questo sestetto titolare: Chirichella, Egonu, Malynov, Danesi, Bosetti, De Gennaro e Sylla. Si parte ed il primo punto è per l'Italia con la schiacciata di Bosetti. Ancora muro di Danesi ed è 2-0. L'Italia allunga fino all'8-4 con un primo tempo della Danesi. Le azzurre vedono avvicinarsi la Serbia dopo un ace di Veljkovic ma riprendono le distanze con una schiacciatona della Egonu (15-11). Si va avanti fino alla schiacciata di Sylla che vale il 23-19, poi un attacco lungo della Busa per il 24-19 e ci sono cinque set point per l'Italia: la Serbia ne cancella due ma non può nulla sulla diagonale da sinistra di Sylla che vale il primo set per l'Italia: 25-21.



Il secondo set parte all'insegna dell'equilibrio: due punti di fila, ace compreso, della Egonu valgono il 4-2, ma la Serbia arriva fino al 5 pari con un muro sulla veloce di Chirichella. Le serbe spingono ma l'Italia non molla un colpo, poi una schiacciata della Veljkovic per il 13-9. La Chirichella viene murata da Busa: 19-11. La scossa arriva sempre da Egonu che piazza il -7 (20-13). Mazzanti prova a cambiare qualcosa ma la Serbia continua a spingere e con la schiacciata di Mihajlovic murata fuori la Serbia chiude 25-14 il secondo set.



Terzo parziale: l'Italia ricomincia a rispondere colpo su colpo e una schiacciata di Sylla vale il 4-4. Un errore di Boskovic per il 7-6 delle azzurre. Diagonale da destra di Egonu ed è 8-7. Si va avanti punto a punto con la Egonu sempre protagonista, errore di Boskovic e azzurre sul 14-12. Egonu scatenata e tiene l'Italia a +3 fino al 17-14, poi la Serbia si rifà sotto ed è 18 pari con la Bosetti murata. Schiacciata lunga di Egonu ed è 20-18 Serbia. Reazione Italia: 21 pari con un muro di Paola. Due punti della Danesi ed è 23-22. Muro di Sylla e due set point. Annullato il primo ma la schiacciata di Egonu (26° punto) fa esultare le azzurre 25-23 nel terzo set.



Quarto parziale: la Serbia ruggisce e spaventa l'Italia portandosi sull'8-2 dopo una schiacciata di Boskovic. Battaglia vera, attacco della Bosetti ed errore di Boskovic. Altro errore avversario e Italia viva, punto e battuta sbagliata della Egonu e a -1, poi le serbe riallungano sul 17-11 dopo una schiacciata di Egonu fuori. Primo tempo della Danesi, attacco della Egonu e Italia a -2 (19-17) ma poco dopo un primo tempo di Veljkovic vale il 21-17. Brutto errore di Malynov in palleggio ed è 24-19 con cinque set point per la Serbia. Attacco fuori della Egonu ed è 25-19.



Si decide tutto al tie break. Ancora Bosetti murata fuori, ancora Boskovic in campo. Egonu per il 12-11 delle serbe che vanno sul 13-11 con una super Boskovic. Primo tempo della Chirichella ed è 13-12 ma la Serbia va sul 14-12 con due match point. Ne basta uno e la Serbia è campione del mondo per la prima volta. Non riesce l'impresa all'Italia dopo 16 anni dall'ultimo titolo mondiale nel 2002. Resta, però, un argento ed un cammino che ha esaltato un'intera nazione.

TIE BREAK: SERBIA CAMPIONE 15-12 Invasione Sylla. Serbia campione del mondo

14-12 Incredibile punto della Serbia che ora ha due match point

13-12 Grande primo tempo della Chirichella

13-11 Diagonale impressionante della Boskovic

12-11 Egonu di potenza

12-10 Boskovic micidiale

11-10 Ancora la Bosetti

11-9 Mihajlovic inarrestabile

10-9 Grande attacco della Bosetti

10-8 Murata la Egonu, azzurre sotto di due

9-8 Serbia avanti con la Boskovic

8-8 Errore in battuta della Chirichello

7-8 La Egonu stavolta non sbaglia

7-7 Attacco lungo della Egonu. Parità

6-7 Errore in battuta della Sylla

5-7 Grande attacco della Sylla

5-6 La Boskovic non sbaglia

4-6 Italia sul +2

4-5 Pallonetto out della Busa

4-4 Attacco vincente della Sylla

4-3 Ace della Boskovic, Italia sotto

3-3 Attacco sbagliato della Sylla. Parità

2-3 Primo tempo vincente della Veljkovic

1-3 Invasione Serbia, Italia a +2

1-2 Attacco vincente della Boskovic

0-2 Errore in ricezione della Serbia ed Egonu trova il +2

0-1 Muro della Egonu. Azzurre avanti



QUARTO SET, LA SERBIA TROVA IL 2-2 25-19 Schiacciata lunga della Egonu

24-19 Erroraccio della Malinov e 5 set point Serbia

23-19 Bosetti murata. Serbia a +4

22-19 Grande attacco della Sylla

22-18 Primo tempo vincente della Veljkovic

21-18 Errore Boskovic in battuta

21-17 La Serbia allunga di nuovo con la Veljkovic

20-17 La Boskovic trova il +3 Serbia

19-17 Fantastico scambio e fantastico punto della Egonu

19-16 Primo tempo della Danesi

19-15 Sempre la Mihajlovic

18-15 Attacco out della Boskovic

18-14 Grande punto della Egonu dopo un bellissimo scambio

18-13 Attacco vincente della Mihajlovic

17-13 Invasione Serbia, Italia a -4

17-12 Schiacciata vincente Egonu

17-11 Ace Serbia Ognjenovic

16-11 Errore anche della Egonu: +5 Serbia al time-out tecnico

15-11 Sbaglia invece la Chirichella e la Serbia scappa ancora

14-11 Primo tempo vincente della Rasic

13-11 Primo tempo della Chirichella

13-10 Mani-fuori sull'attacco della Mihajlovic

12-10 Bravissima Malinov di seconda

12-9 Errore della Egonu in servizio

11-9 La Egonu non sbaglia

11-8 Errore della Chirichella, torniamo a -3

10-8 Schiacciata vincente della Boskovic

9-8 Disastro della Serbia in ricezione. Ci siamo

9-7 Attacco out della Boskovic: Italia a -2

9-6 Attacco vincente della Sylla, l'Italia rientra

9-5 Grande punto della Bosetti dopo un muro sulla Sylla

9-4 Attacco vincente della Boskovic

8-4 Muro vincente della Danesi sulla Boskovic

8-3 Servizio sbagliato della Mihajlovic

8-2 Ancora la Boskovic

7-2 Italia in difficoltà. Murata la Egonu

6-2 Boskovic trova la riga: Serbia +4

5-2 Attacco out della Egonu

4-2 Bene la Bosetti, che cerca la mano del muro e trova il punto

4-1 Prende il largo la Serbia con la Mihajlovic

3-1 Ace della Ognjenovic

2-1 Di nuovo la Boskovic dalla seconda linea

1-1 Sbaglia la Serbia in battuta. Subito pari

1-0 Boskovic a segno per il primo vantaggio Serbia



TERZO SET, ITALIA AVANTI 2-1 23-25 La Egonu chiude il set. Italia avanti 2-1

23-24 Mihajlovic a segno

22-24 Muro della Sylla e doppio set point Italia

22-23 Ancora Danesi, punto fondamentale

22-22 Primo tempo Danesi. Pari

22-21 Ognjenovic a rete per il +1 Serbia

21-21 Danesi ed Egonu a muro sulla Mihajlovic. Pari

21-20 Brava la Malinov a rete per chiudere il punto

21-19 Brutto errore della Chirichella in battuta

20-19 Schiacciata vincente della Egonu

20-18 Italia in difficoltà. Ancora errore della Egonu

19-18 Schiacciata vincente della Mihajlovic

18-18 Muro della Serbia su Bosetti. Parità

17-18 La Boskovic non sbaglia l'attacco e riporta la Serbia a -1

16-18 Boskovic sbaglia il servizio. Italia a +2

16-17 Doppio errore della Egonu e Serbia che si riavvicina

15-17 Adesso sbaglia al servizio la Egonu

14-17 Ancora e sempre Paola Egonu

14-16 Battuta sbagliata delle azzurre

13-16 Egonu irresistibile. Avanti. Time out tecnico

13-15 La Rasic non sbaglia

12-15 Muro della Egonu: +3 Italia

12-14 Errore della Boskovic e massimo vantaggio Italia nel terzo set. Time out Serbia

12-13 Non si ferma la Egonu

12-12 Pari firmato dalla Rasic

11-12 Italia di nuovo avanti con una meravigliosa Egonu

11-11 Bosetti per il mani-fuori. Pari

11-10 Ognjenovic di seconda e vantaggio Serbia

10-10 Mihajlovic non sbaglia. Di nuovo parità

9-10 Grande attacco della Bosetti per il +1

9-9 La Boskovic non sbaglia e trova il 9-9

8-9 Ancora punto per Paola Egonu

8-8 Ricezione sbagliata dell'Italia e pari Serbia

7-8 Grande difesa dell'Italia e solita schiacciata della Egonu

7-7 Rasic trova il tocco a muro per il pari

6-7 Boskovic fuori e Italia avanti

6-6 La solita Egonu chiude il punto e trova il pari

6-5 Avanti di nuovo la Serbia

5-5 Battuta fuori di niente della Bosetti

4-5 Bene questa volta la Egonu

4-4 Busa fuori, pari Italia

4-3 Doppia ottima ricezione dell'Italia che però non chiude il punto. Out Egonu

3-3 Mihajlovic trova il pareggio

2-3 Attacco fuori della Egonu

1-3 Ace della Malinov

1-2 Schiacciata della Egoni

1-1 Pari Serbia

0-1 Primo punto Italia con la Bosetti

SECONDO SET, LA SERBIA PAREGGIA 25-14 BLACKOUT ITALIA, LA SERBIA VINCE IL SECONDO SET

24-14 Dieci set point per la Serbia

23-14 Fallo delle azzurre, punto Serbia

22-14 Errore della Cambi al servizio

21-14 Schiacciata della Bosetti

21-13 Punto della Mihajlovic

20-13 Punto Egonu

20-12 Altro punto della Boskovic

19-12 L'Italia si sblocca grazie a un errore della Rasic

19-11 Murata la Chirichella

18-11 Altra schiacciata precisa della Boskovic. Timeout del ct Mazzanti

17-11 Attacco della Boskovic

16-11 Sylla murata e si va al timeout tecnico sotto di cinque

15-11 Fast della Rasic

14-11 Errore al servizio per le nostre avversarie

14-10 Punto Serbia con Mihajlovic

13-10 La Egonu mette giù, che schiacciata!

13-9 Primo tempo della Serbia con la Veljkovic

12-9 La Egonu risolve uno scambio lungo

12-8 Pallonetto della Egonu, l'Italia muove il suo punteggio

12-7 Errore della Egonu, la palla va fuori

11-7 Ace di Busa: la Serbia scappa via e il ct Mazzanti chiama il timeout

10-7 Invasione della Egonu

9-7 Punto Serbia con fallo delle azzurre

8-7 Attacco della Bosetti

8-6 Ace Serbia che va al timeout tecnico avanti +2

7-6 Punto della Busa

6-6 La Egonu colpisce e affonda la Mihajlovic

6-5 Il punto della Boskovic per il sorpasso Serbia

5-5 Chirichella murata dalla Veljkovic

4-5 Mani fuori per la Boskovic

3-5 Fuori il servizio della Serbia

3-4 Il pallonetto della Mihajlovic va a terra, ma l'Italia chiede il challenge. La palla, però, è dentro

2-4 Ace della Egonu!

2-3 Punto della Egonu

2-2 Pari firmato da Mihajlovic

1-2 Ace della Danesi

1-1 Strepitosa la Denesi: che schiacciata

1-0 Primo punto della Serbia nel secondo set



PRIMO SET, LO VINCE L'ITALIA 21-25 L'ITALIA VINCE IL PRIMO SET GRAZIE AL PUNTO DELLA SYLLA

21-24 Altro set point annullato con la Boskovic

20-24 Sfugge il primo set point

19-24 Attacco fuori della Busa

19-23 Punto della Sylla

19-22 Punto Serbia e timeout Italia. Le indicazioni di Mazzanti: "Palle laterali"

18-22 Primo tempo di Veljkovic

17-22 Punto della Egonu dopo un'ottima difesa della Malinov sulla Boskovic

17-21 Disattenzione Italia, punto Serbia

16-21 Punto importantissimo della Egonu. Timeout della Serbia

16-20 Bosetti fa punto con il mani-fuori

16-19 La Serbia risponde punto su punto

15-19 Egonu attacca sulle mani del muro ed è punto

15-18 Sylla murata dopo un ottimo salvataggio della Egonu

14-18 La Egonu mette giù dalla seconda linea spiazzando il muro serbo

14-17 Primo tempo della Veljkovic

13-17 Punto della Chirichella

13-16 Altra schiacciata vincente della Boskovic

12-16 Errore in battuta per la Boskovic, palla fuori. L'Italia va al timeout tecnico in vantaggio di quattro punti

12-15 La Boskovic non sbaglia la schiacciata

11-15 La Serbia salva su un'ottima battuta della Bosetti, ma non può nulla sulla schiacciata della Egonu. Timeout chiamato dalla Serbia

11-14 Punto della Bosetti

11-13 La Boskovic mette giù una palla a 92 km/h

10-13 Schiacciata della Egonu

10-12 La Serbia triplica il muro e la Bosetti non passa. Mazzanti chiede il challenge, ma l'invasione è dell'azzurra

9-12 Muro della Bosetti!

9-11 Fast della Rasic

8-11 Ace di Sylla

8-10 Errore per le serbe al servizio

8-9 Altro punto Serbia

7-9 Ace della Serbia con Veljkovic

6-9 Anche la Egonu sbaglia al servizio

5-9 Egonu mette giù la palla con una bella schiacciata sul muro

5-8 Errore della Malinov al servizio: rete

4-8 Si va al timeout tecnico dopo un ottimo primo tempo della Danesi!

4-7 La Serbia fa punto su un errore della Sylla

3-7 Grande Italia con la Sylla che mette giù il settimo punto

3-6 Errore della Rasic al servizio

3-5 Punto per la Serbia

2-5 Errore delle serbe, la schiacciata è fuori

2-4 Muro della Danesi, Italia avanti +2

2-3 Errore al servizio per le serbe

2-2 Muro di Busa

1-2 Il primo punto della Serbia arriva dopo un errore della Egonu

0-2 Le azzurre partono bene: muro di Danesi

0-1 Primo punto Italia con la schiacciata della Bosetti!



Il sestetto titolare delle azzurre: Chirichella, Egonu, MalInov, Danesi, Bosetti, De Gennaro, Sylla.



12:36 Tutto pronto a Yokohama: suonano gli inni delle due squadre. Le azzurre tutte per mano durante l'inno di Mameli! Volti concentrati per le ragazze del ct Mazzanti.



